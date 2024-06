Marina Łuczenko-Szczęsna od zawsze podkreślała, że choć rola mamy to rola życia, to życie jej i synka Liama (a wkrótce również córki) uzależnione jest w dużej mierze od pracy jej męża. Piosenkarka nie ukrywa, że jest to dla niej wyzwanie. "Dla przykładu, aktualnie jestem w ostatnim miesiącu ciąży i jest to dla kobiety - tak myślę - najtrudniejszy okres. Zostałam sama w domu z dzieckiem, ponieważ Wojtek pojechał reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Europy. Jestem z niego bardzo dumna, ale właśnie tak to wygląda. Więc nie do końca jest tak różowo, jak sobie pewnie większość osób myśli" - mówiła w ostatnim wywiadzie udzielonym "Vivie".

Marina Łuczenko zapozowała w ostatnim miesiącu ciąży. Wyglądała obłędnie

Marina Łuczenko mimo faktu, że ma na głowie wspieranie Wojciecha Szczęsnego podczas Euro 2024 i zajmowanie się synem, znalazła czas na sesję okładkową dla miesięcznika. Zapozowała odziana jedynie w półprzezroczystą, beżową sukienkę, która podkreślała jej sporych już rozmiarów brzuch. Piosenkarka jest w ostatnim miesiącu ciąży. Stylizacja została uzupełniona o delikatny makijaż i długie, rozpuszczone i pofalowane włosy. Artystka prezentowała się obłędnie.

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny marzyli o drugim dziecku. Nie było to takie oczywiste

Piosenkarka przyznała w wywiadzie również, że wraz z mężem marzyli o tym, by ich ukochany syn Liam miał rodzeństwo. Sam chłopiec również gorąco namawiał rodziców na brata lub siostrę. Nie było to jednak oczywiste, ponieważ jakiś czas temu u Mariny wykryto zmianę, a artystka musiała poddać się operacji. Istniało ryzyko, że Szczęśni nie będą mogli mieć więcej dzieci. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

Kiedy kilka lat temu chciałam się przygotować do kolejnej ciąży, przy badaniu okazało się, że mam jakąś zmianę na jajniku, i musiałam przejść operację. Istniało ryzyko, że nie będę w stanie mieć już więcej dzieci. Na szczęście nie było to nic złośliwego, a operacja się powiodła i po jakimś czasie udało się: czekamy na naszą córeczkę

- podsumowała Łuczenko.