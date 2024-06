Patrycja Tuchlińska zyskała popularność jako znana modelka. Ukochanym kobiety jest Józef Wojciechowski. Zakochani po raz pierwszy ogłosili swój związek w 2018 roku. Nie da się ukryć, że relacja miliardera z modelką już na samym wstępie budziła kontrowersje. Powodem była ogromna różnica wieku. Warto przypomnieć, że Tuchlińska jest młodsza od Wojciechowskiego o 48 lat. Zakochani pokazali jednak, że połączyło ich prawdziwe uczucie. W 2021 roku powitali na świecie syna Augusta. Wygląda na to, że niedawno urodziła im się córka. Otrzymała wyjątkowe imię.

Co oznacza imię córki Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego?

Według informacji "Gazety Krakowskiej" córka Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego przyszła na świat. Rodzice, póki co nie skomentowali doniesień prasy. Milczą w sprawie rzekomych narodzin drugiego dziecka. Co więcej, w mediach można znaleźć również informację o imieniu dziewczynki. "August ma siostrę o pięknym imieniu jak jedna z najsłynniejszych księżniczek Disneya. Gratulujemy szczęśliwym rodzicom. Być może wkrótce para wyda przyjęcie na cześć córeczki, tak jak było w przypadku narodzin ich pierwszego dziecka" - czytamy na łamach "Gazety Krakowskiej". Dziewczynka miała dostać na imię Aurora. Mało kto może się spodziewać, co ono dokładnie oznacza. Jak się okazało, jest to imię pochodzenia łacińskiego, które tłumaczy się jako "jutrzenka". Pochodzi od bogini Aurory, którą identyfikuje się z grecką Eos. Więcej zdjęć Tuchlińskiej i Wojciechowskiego możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.

Patrycja Tuchlińska wstawiła wymowny post. Fani zaczęli spekulować po Dniu Matki

Spekulacje na temat drugiej ciąży pojawiły się w Dzień Matki. Wówczas wiele kobiet dzieliło się uroczymi fotografiami w sieci. Wśród nich znalazła się Patrycja Tuchlińska. "Jak cudownie być mamą! Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam! Pamiętajcie, jesteście niezastąpione!" - napisała na profilu na Instagramie. Fani nie byli pewni, czy modelka wyczekuje narodzin drugiego dziecka, czy pokazała archiwalną fotografię. Celebrytka nie pisnęła ani słówka na temat ciąży i narodzin. Pomimo tego, internauci i tak rzucili się do składania gratulacji. ZOBACZ TEŻ: Tuchlińska i miliarder mieszkają lepiej niż rodzina królewska. Żyrandole, złoto i marmury [ZDJĘCIA]