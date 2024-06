Barbara Sienkiewicz okrzyknięta mianem "najstarszej matki w Polsce", po tym jak urodziła bliźniaki w wieku 60 lat, zmarła 7 czerwca 2024 roku. O sytuację małoletnich dzieci przebywających w interwencyjnej placówce i sam pogrzeb Barbary Sienkiewicz, który przez długi czas stał pod znakiem zapytania, "Fakt" zapytał prezesa ZASP Krzysztofa Szustera. Mężczyzna jeszcze kilka dni temu, był gotowy zorganizować ceremonię. Na szczęście w sprawie nastąpił zwrot i znalazła się spadkobierczyni. Anonimowa dla mediów kobieta deklaruje, że wszystkim się zajmie. Co teraz na ten moment wiadomo?

Co dalej z dziećmi i pochówkiem Barbary Sienkiewicz? Wszystko jasne

Na szczęście osoba wymieniona w ostatniej woli aktorki, nie umywa się od obowiązków. - Wiadomo już, że osoba wymieniona w testamencie będzie się ubiegała o opiekę nad dziećmi. Ta sama osoba także organizuje pogrzeb - powiedział "Faktowi" prezes ZASP Krzysztof Szuster i zapewnił, że Związek nadal jest gotowy wypłacić zasiłek pogrzebowy. - Osoba zaprzyjaźniona z panią Basią i wymieniona w testamencie jeszcze się do nas nie zgłosiła w sprawie zasiłku, ale jesteśmy z nią w kontakcie. Prosi jednak o nieujawnianie swoich danych - dodała prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich Marlena Miarczyńska. Kobieta przy okazji zdradziła, że osoba wskazana w testamencie już wybrała zakład pogrzebowy, który zajmie się pochówkiem. - Oczywiście jeżeli ta osoba będzie chciała wsparcia ze strony ZASP-u, to my wypłacimy odpowiedni zasiłek pogrzebowy osobie upoważnionej. Na razie jednak nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej prośby o pomoc - usłyszał tabloid.

Dlaczego zmarła Barbara Sienkiewicz?

Jak zmarła Barbara Sienkiewicz? 7 czerwca "Super Express" jako pierwszy podał przejmującą informację na temat śmierci aktorki. Była aktorka znana m.in. z "Klanu" miała 69 lat. - Chwilę przed godz. trzecią w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące podejrzenia zgonu kobiety. Zastali ratowników, którzy potwierdzili zgon 69-letniej kobiety. Na miejscu w mieszkaniu obecny był znajomy tej pani. Zgon nie ma charakteru kryminalnego - mówiła podkom. Ewa Kołdys, oficer prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II.