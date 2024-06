Anna Karczmarczyk jest rozchwytywaną aktorką. Obecnie widzowie mają okazję ją oglądać w serialach "Zdrada" i "Prosta sprawa". Oprócz tego zdarza jej się występować w filmach, a także na deskach teatrów. Jakiś czas temu Anna Karczmarczyk zaskoczyła fanów i zaprezentowała się w nowej fryzurze. Na jej głowie zagościł ognisty rudy odcień. Po drapieżnym kolorze nie pozostało już ani śladu. Aktorka zdecydowała się na kolejne radykalne zmiany. Jak teraz się prezentuje? Sprawdźcie.

Anna Karczmarczyk zdecydowała się na spektakularną metamorfozę. Tak teraz wygląda

Anna Karczmarczyk prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej losy śledzi prawie 155 tys. użytkowników. Aktorka chętnie uchyla im rąbka tajemnicy i dzieli się nowinkami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tym razem postanowiła im się pokazać prosto z salonu fryzjerskiego. Początkowo widzimy ją jeszcze w rudym wydaniu, ale już za chwilę na jej głowie pojawia się piękny odcień naturalnego blondu. Oprócz tego widać, że włosy zostały lekko skrócone i odświeżone. Trzeba przyznać, że w tej fryzurze gwiazda wygląda promiennie i naturalnie. Jasny kolor pasuje do jej twarzy i dodaje skórze świeżości. Jesteście ciekawi, jak Anna Karczmarczyk prezentuje się w takim wydaniu? Najnowsze zdjęcia aktorki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Anna Karczmarczyk zmieniła fryzurę. Internauci oniemieli z zachwytu. "Petarda"

Opublikowany post nie pozostał bez echa w sieci. Internauci niemalże w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Przy okazji nie szczędzili miłych słów. Widać, że zmiana bardzo przypadła im do gustu. W kierunku aktorki posypały się same komplementy. "Pięknie i w obu, ale blond, to twój kolor" - napisała jedna z internautek. "Petarda! Dużo lepiej i młodziej! Po prostu ślicznie" - dodała kolejna. "Ekstra zmiana" - stwierdziła następna. "Ładnemu, to we wszystkim ładnie" - napisała jeszcze jedna. To jedynie nielicznie komentarze. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Pati ze "Skazanej" zaszalała z metamorfozą. Aleksandrę Adamską trudno rozpoznać.