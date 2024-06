Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" jest emitowany na całym świecie. W Polsce matrymonialny show od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Do tej pory format doczekał się dziewięciu sezonów. Portal Wirtualnemedia.pl poinformował, że trwają zdjęcia do dziesiątej edycji programu. Wiadomo, kiedy nowa odsłona zadebiutuje na antenie TVN.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Nowy sezon już niebawem. Kiedy dziesiąta edycja trafi na antenę?

Casting do nowej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" ogłoszono w październiku 2023 roku. Pomimo iż niewielu uczestnikom udało się odnaleźć miłość z pomocą show, chętnych do udziału w matrymonialnym eksperymencie nie brakuje. Szóstkę szczęśliwców wyłoniły ekspertki: Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol. Nadchodzący sezon będzie jubileuszowy - dziesiąty. Oparty na duńskim formacie reality show zadebiutował w TVN w 2016 roku. W historii polskiej edycji programu zaledwie kilka par odnalazło miłość. Do najpopularniejszych uczestników należą Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak, Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik, Aneta i Robert Żuchowscy oraz Kornelia i Marek Różańscy. Czy uczestnicy nadchodzącej edycji również wytrwają w małżeństwach? Przekonamy się o tym już jesienią, wtedy bowiem program trafi na antenę.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta po raz kolejny powiedziała "tak". "Odpalamy miodowy"

Wielu uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odnajduje miłość dopiero po zakończeniu programu. Tak było w przypadku Marty Milkiewicz. Choć wydawało się, że jej małżeństwo z Patrykiem ma duże szanse na przetrwanie, para rozstała się zaraz po zakończeniu zdjęć do programu. Uczestniczka nie musiała jednak długo czekać na swoją drugą połówkę. Niedawno bowiem poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wzięła kolejny ślub. "I już. Odpalamy miodowy" - napisała na Instagramie. Marta nie zdecydowała się jednak pokazać swojego ukochanego, zamiast tego zamieściła kilka kadrów z ceremonii. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Żuchowscy świętują pierwsze urodziny córki. Długo walczyli o jej życie