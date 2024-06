"Wycieczki w góry są spoko... No, chyba że podczas jednej z nich dowiadujesz się o zd... Nico, poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją?" - tak brzmiało InstaStories influencera, który rozpętał tym samym mocną aferę. Zarówno Vanessa Rojewska, czyli dotychczasowa partnerka Kamila Szymczaka, jak i znany piłkarz milczą w tej sprawie. Kamil Szymczak pokusił się zatem o wymowny filmik. Zobaczcie sami, co przedstawia.

Kamil Szymczak z nowym InstaStories po aferze. Muzyka i emotikona może wiele wskazywać

Wskutek skandalu wspomniana influencerka zablokowała komentarze na swoim Instagramie. Wspólne kadry z Szymczakiem natomiast pozostały na profilu. Nicol Luzardi, czyli ukochana Zalewskiego, jak gdyby nigdy nic kibicowała mu podczas niedzielnego spotkania z Holandią. Cała sprawa jest niejasna. Szymczak, który rozpętał aferę, nie odniósł się więcej do skandalu, ale za to opublikował kilka dni później nagranie z górskim widokiem. Przemierzał szlak o poranku, a do nagrania dołączył utwór "Góra się z górom rozlywo", a także emotikonę mózgu, która może sugerować głębokie przemyślenia... Wspomniane kadry z nagrania znajdziecie w galerii.

Vanessa Rojewska i Kamil Szymczak w górach dawniej

Kamil Szymczak vs. Nicola Zalewski. Odezwał się Mateusz Borek

Nieco enigmatyczna sprawa jest szeroko komentowana w mediach. Doniesienia dotarły też do Kanału Sportowego, co zostało omówione przez Mateusza Borka oraz Tomasza Smokowskiego. - Nicola na pewno wie, co się dzieje w mediach społecznościowych, bo wyłączył możliwość dodawania komentarzy. Myślę sobie, że co jak co, ale takie - za przeproszeniem - g****burze, są mu najmniej potrzebne przed ważnym meczem - zaczął Borek. Przypomniał o tym, że przed piłkarzem ważne wydarzenia. - Wiesz, jakie mamy czasy - każdy szuka atencji. Ja mam nadzieję, że pewne zdarzenia, których jeszcze nie znamy i nie przeanalizowaliśmy ich, bo byliśmy skoncentrowani na meczu... (...) Ja tylko odpaliłem telefon na meczu i widzę, że jakieś aferki się znowu dzieją. Ale wierzę, że Nicola Zalewski zagra wielki mecz reprezentacji Polski - dodał dziennikarz.