Aktorka pokazuje na swoim Instagramie najwięcej kadrów z życia zawodowego. Co pewien czas widać jednak tzw. prywatę - syna Aleksego oraz nowego partnera, którego zaprezentowała światu całkiem niedawno. Zanim poznała obecną miłość, była w związku z Cezarym Nowakiem. Co wiadomo o rozstaniu dawnego duetu?

REKLAMA

Zobacz wideo Kalicka w nowej fryzurze. Jest efekt wow?

Olga Kalicka i Cezary Nowaki doczekali się dziecka. Ich miłość nie przetrwała jednak próby czasu

Aktorka zaszła w ciążę podczas intensywnego okresu zawodowego. Kończyła bowiem film w Rosji, występowała w polskim teatrze oraz prowadziła "World of dance". "Aleksy pojawił się akurat w tym momencie mojego życia, dziś wiem, że to był naprawdę idealny moment. Natomiast wtedy to było trudne… Mimo tego, że ja się dzieci nie bałam" - czytamy wyznanie gwiazdy na blogu "Baby by Ann" Lewandowskiej. Kalicka była wówczas w związku na odległość ze swoim partnerem. Po narodzinach syna para snuła ślubne plany, które finalnie nie doszły do skutku. Kalicka poinformowała wkrótce fanów o zakończeniu związku.

To będzie dla mnie trudne, bolesne wyznanie. Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze pomimo chęci i pełnego zaangażowania osiągamy to czego pragniemy. Kilka miesięcy temu podjęliśmy więc najtrudniejszą decyzję w naszym życiu. Decyzję o rozstaniu. To co jest niezmienne to to, że kochamy Aleksia najbardziej na świecie i jako jego rodzice zrobimy wszystko by miał cudowne, pełne radości dzieciństwo i wyrósł na mądrego, szczęśliwego człowieka

- napisała na Instagramie w 2021 roku.

Olga Kalicka KAPiF.pl

Olga Kalicka o kulisach życia w samotności. Długi czas była sama

Gwiazda "Rodzinki.pl" przez długi czas łączyła pracę artystyczną i prowadzenie biznesu z wychowywaniem potomka. - Bywały dni, tygodnie, a nawet miesiące, kiedy byłam kompletnie bez sił i wtedy nauczyłam się to nazywać. Przestałam to demonizować. Mam bardzo dużo osób wokół siebie, przyjaciół, rodzinę, siostrę, moją mamę, Aleksio też ma nianię. To nie jest tak, że jestem samotna. Tylko zrozumiałam, że jeśli chcę, żeby ktoś mi pomógł, to muszę to zakomunikować - zaznaczyła w Radiu Złote Przeboje. Po rozstaniu z ojcem dziecka przyznała również, że po czasie czuła się samotna. - Brakuje mi miłości. Już bardzo długo jestem sama i mam taki moment w swoim życiu, że już tak powoli się czuję gotowa na to, żeby to serduszko moje zacząć otwierać - mówiła z kolei dla Chillizet. Fakt, że gwiazda ma nowego partnera na pewno uradował jej fanów. Kadry z miłością aktorki znajdziecie w galerii.