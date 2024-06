Klaudię Nieścior mieliśmy okazję poznać w 11. edycji uwielbianego przez widzów formatu "Top Model". Kobieta dotarła aż do wielkiego finału, który ostatecznie udało jej się zwyciężyć. Po udziale w telewizyjnym show jej kariera modelingowa nabrała błyskawicznego tempa. Oprócz tego Klaudia Nieścior prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco relacjonuje, co u niej słychać zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Ostatnio była uczestniczka hitu TVN podzieliła się na Instagramie metamorfozą, jaką przeszła. Nie do wiary, na co się zdecydowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stużyńska o sekretach diety i metamorfozie. "Mam insulinooporność"

Klaudia Nieścior przeszła metamorfozę. "Nowy etap w życiu"

Klaudia Nieścior aktywnie działa na Instagramie. Jej profil śledzi już ponad 115 tys. użytkowników. Wiele wskazuje na to, że modelka poczuła już nadchodzące wakacje i z tego powodu postanowiła nieco poeksperymentować z wyglądem. Tym razem padło na fryzurę. Do tej pory nosiła długie ciemne włosy, z jasnymi refleksami. Teraz na jej głowie zagościł o wiele ciemniejszy odcień i modna w tym sezonie grzywka. Oprócz tego celebrytka zdecydowała się je znacznie skrócić. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu prezentuje się bardzo dobrze, a włosy wyglądają na zdrowe, mocne, świeże i odżywione. "Podobno jak kobieta ścina włosy, to oznacza nowy etap w życiu" - napisała tajemniczo pod postem. Zdjęcia Klaudii Nieścior w odświeżonej fryzurze możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Klaudia Nieścior zachwyca w odmienionym wydaniu. Fani aż pieją z zachwytu

Opublikowany post nie został bez echa w sieci. Internauci w mgnieniu oka ruszyli do komentowania. Wielu z nich było pod wrażeniem metamorfozy Klaudii Nieścior. W stronę modelki padło mnóstwo pochwał. Posypały się same komplementy. "Zmiana na lepsze! Lepiej Ci w ciemnych" - napisała jedna z internautek. "Wyglądasz ekstra! Pasuje ci taka długość i przede wszystkim kolor!" - dodała kolejna. "Pięknie, o wiele lepiej, jak przy twarzy masz ciemny kolor" - stwierdziła następna. "Ślicznie i z klasą" - skwitowała kolejna. "No kochana jest wielkie wow" - napisała jeszcze jedna. ZOBACZ TEŻ: Pati ze "Skazanej" zaszalała z metamorfozą. Aleksandrę Adamską trudno rozpoznać.