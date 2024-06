Jakub Wellman jest owocem związku prowadzącej "Dzień dobry TVN" i fotografa oraz członka Związku Polskich Artystów Fotografików, Krzysztofa Wellmana. Znana mama nie kryje dumy z syna. Co ciekawe, wybrał on inną drogę zawodową, niż jego rodzice. - Mój syn zajmuje się zupełnie czymś innym, jest twórcą internetowym, ale w ogóle nie w tym kraju, gdzie indziej, a tutaj okazuje się, że możemy razem coś wspólnie robić. Myślę, że to jest duża przyjemność nielansowania swojego dziecka w sposób nachalny w ramach wywiadów i pokazywania, jaki jest śliczny, liryczny, romantyczny i może jest do wzięcia, tylko w ramach wspólnej pracy - wyznała dziennikarka w "Trójkącie". Pewien czas temu wypowiedziała się również na temat wychowania Jakuba i nie tylko.

Dorota Wellman o wartościach syna. "Nigdy się nie spóźnia"

Prezenterka ujawniła kilka faktów dotyczących Jakuba Wellmana w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". "Marzyłam o tym, żeby był czuły, mądry, szarmancki, otwierający paniom drzwi auta i jednocześnie umiejący zrobić jajecznicę. Nigdy się nie spóźnia. Ten układ daje nam poczucie bezpieczeństwa" - dowiadujemy się. Prezenterka w ich relacji stawia przede wszystkim na rozmowę pełną zrozumienia. Co ciekawe, nie tylko ona jest nauczycielem, ale także jej syn chętnie pokazuje jej nowe rzeczy. - Bardzo wielu rzeczy nauczyłam się od Kuby. Kuba bardzo wiele rzeczy mi pokazał, ja się nie wstydzę tego, że uczę się od młodszego Prokopa, od młodszego syna, uważam, że to jest sposób na to, żeby się otwierać na świat. Ani nie pouczam, ani nie jestem mądrzejsza - mówiła z kolei w "Dzień dobry TVN". Zdjęcia prezenterki z synem są w naszej galerii. Pochodzą ze wspólnego podcastu, który prowadzi z Jakubem.

Dorota Wellman o życiu uczuciowym syna. Szczere wyznanie

Wielu zastanawia się, czy prezenterka ma wnuki lub chociażby synową. Głos na ten temat zabrała podczas rozmowy z dawnym kolegą z pasma porannego, Andrzejem Sołtysikiem. - Jeszcze kawaler. Jeszcze kawaler i liczę na to, że to się kiedyś zmieni. Na razie kawaler z psem. Pies jest szatanem, więc zestaw jest świetny. Pies jest czarnym wilkiem, więc możesz sobie wyobrazić, że jest szatankiem wcielonym, ale uroczym. Tylko wszyscy się boją szatana - wyznała Wellman w "Świecie Gwiazd".