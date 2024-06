Dawno niewidziana gwiazda wraca do "Na Wspólnej". Szykują się kłopoty

Świetna wiadomość dla fanów Anny Dereszowskiej, która ostatnio nie gra w serialach i filmach. Ostatnie pozycje w jej filmografii są z 2022 roku i zalicza się do nich np. "Lulu", "Komisarz mama" i "Tajemnica zawodowa". Tymczasem okazuje się, że aktorka wróciła niedawno na plan "Na Wspólnej" po długiej nieobecności. Przypomnijmy, że aktorka w produkcji TVN, wciela się w Judytę Bradecką. Kobieta była słynną właścicielką klubu walk, która wskutek dziennikarskiego śledztwa powadzonego przez Igora (Jakub Wesołowski) trafiła do więzienia. Jednak zanim to się stało, uwikłała się w romans Nowakiem, który zakończył jego związek z Elżbietą (Paulina Chapko). Niedługo okaże się, że Bradecka odsiedziała swoje i jest już na wolności. Jej powrót będzie zwiastował w kłopoty.

Szczegóły powrotu Anny Dereszowskiej do "Na Wspólnej"

Jak udało nam się dowiedzieć, Anna Dereszowska po długiej nieobecności po raz pierwszy pojawi się w "Na Wspólnej" w odcinku nr 3841 (emisja 25.06.2024). Jej bohaterka zgłosi się do wydawnictwa Basi (Grażyna Wolszczak), by sprzedać swoją kryminalną historię. Smolna zaproponuje napisanie książki o niej… Krzysztofowi (Łukasz Konopka). Czy przy okazji powrotu odżyje jej uczucie do Igora, który jest ważną częścią jej życiorysu? Tego na razie nie wiadomo, choć trzeba pamiętać, że Bradecka jest kobietą, która nie cofnie się przed niczym. A gdy trafiała za kratki, obiecała Nowakowi zemstę...

"Na Wspólnej". Igor zdemaskuje oszustkę

Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach "Na Wspólnej"? Serial TVN-u nie idzie na wakacyjną przerwę jak inne popularne tasiemce i będzie emitowany również latem. Podczas gdy Bradecka będzie wracała do przeszłości, Igor dalej pomaga Ance (Sonia Mietielica) i się do niej zbliża. W końcu Nowak wyzna zaciekawionej kobiecie bolesne fakty ze swojego życia. Tego dnia w jego redakcji pojawi się dziewczyna, która stwierdzi, że jest… siostrą Ani. Amanda jest do niej podobna, ale o siostrze, która cierpi na zanik pamięci, nie umie powiedzieć zbyt wiele. Następnego dnia Igor odkryje, że Amanda jest oszustką, która liczy na popularność. Ania będzie załamana - przez chwilę miała siostrę. Igor w chwili jej słabości pozwoli sobie ją przytulić i pocieszać. Do czego to doprowadzi?

Jakub Wesołowski i Anna Dereszowska na planie 'Na Wspólnej'. Fot. screen TVN.PL