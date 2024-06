Szczęsny u Morawieckiego na chacie? Hit internetu

W czasie Euro 2024 Polacy zamieniają się w kibiców i wspólnie dopingują polskiej reprezentacji. Także celebryci i politycy pokazują w sieci swoje wsparcie. To zdjęcie zaskoczyło wielu. Na fotografii, która została udostępniona w mediach społecznościowych możemy dostrzec Mateusza Morawieckiego i... Wojciecha Szczęsnego?

Zobacz wideo To nie fejk. Msza za reprezentację Polski

Tak Mateusz Morawiecki kibicował polskiej reprezentacji

Mateusz Morawiecki udostępnił na Instagramie zdjęcie, na którym możemy dostrzec, jak kibicuje polskiej drużynie. "Do boju, Polsko!" - napisał były premier. Uwagę jednak wzbudziła osoba, która siedzi przed telewizorem tuż obok polityka w koszulce z napisem "Szczęsny". Możemy się domyślać, że Mateusz Morawiecki ogląda mecz Polska - Holandia w towarzystwie jednego ze swoich synów. Przypomnijmy, że polityk PiS-u jest ojcem dwóch córek - Olgi i Magdaleny, a także dwóch synów - Ignacego i Jeremiasza. Zdjęcie, o którym mowa znajdziesz w galerii na górze strony.

Zdjęcie kibicującego premiera szybko podchwycił Michał Marszał. Na popularnym profilu na Instagramie zamieścił screen fotografii i dodał do niej żartobliwy podpis. "Szczęsny zszedł, poszedł do Morawieckiego do chaty" - czytamy.

Rzeźniczak krytykuje polską drużynę. Nie spodobały mu się dresy

Mecz polskiej reprezentacji śledził także Jakub Rzeźniczak. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu pozwolił sobie jednak na krytykę piłkarzy. Nie spodobały mu się dresy, jakie miała na sobie polska ekipa. "Pierwsze miejsce mamy na najbrzydsze dresy" - napisał piłkarz na Instagramie. Chwilę później skomentował też decyzje personalne, które na mecz Polska - Holandia podjął polski selekcjoner, Michał Probierz. "Zaskoczenie jest, ale myślę, że trener wie, co robi. Czekamy na dobry mecz" - dodał Jakub Rzeźniczak.

Polska reprezentacja grała naprawdę dobrze. W 16. minucie gola Holandii strzelił Adam Buksa. Ostatecznie jednak przegraliśmy mecz 1:2. Kolejne mecze Polski 21 czerwca z Austrią i 25 czerwca z Francją. Wierzycie, że polska reprezentacja wciąż ma szansę na awans do fazy pucharowej? Dajcie znać w komentarzach.