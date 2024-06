Euro 2024 rozpoczęło się 14 czerwca i potrwa miesiąc. Finałowy mecz odbędzie się 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Polacy pierwszy mecz na mistrzostwach rozgrywają z mocną reprezentacją Holandii. Które gwiazdy kibicowały naszym kadrowiczom? Zobaczcie sami.

Zobacz wideo Msza z reprezentację Polski na Euro. Szok!

Anna Lewandowska nie zapomniała o reprezentacji, choć jej mąż nie zagra. Marianna też kibicuje

Anna Lewandowska nie pojawiła się na pierwszym meczu reprezentacji. Zobaczcie, co w tym samym czasie robiła. Żona najpopularniejszego polskiego piłkarza nie zapomniała jednak, aby kibicować "naszym". Trenerka fitness dodała zdjęcie w koszulce i napisała: "Dzisiaj pierwszy mecz naszej Reprezentacji na @euro2024. Kibicujmy biało-czerwonym od początku do samego końca!". Wsparcie dla kadry wyraziła także jej imienniczka - znana z "Pytanie na śniadanie" dziennikarka Anna Lewandowska. Prezenterka dodała wymowne zdjęcie z szalikiem Polska, czym zaznaczyła, że kibicuje reprezentacji.

Marianna Schreiber również nie zapomniała o meczu z Holandią. Celebrytka pojawiła się na strefie kibica z córką. Obie pozowały do zdjęcia z flagami Polski. Influencerka postawiła na czerwoną sukienkę i jasne buty i skarpetki - komponując się w kolorystykę reprezentacji. Podobnie było z córką - założyła czerwony T-shirt i krótkie, białe legginsy.

Agnieszka Kotońska kibicuje z całą rodziną. Marina w bojowym nastroju

Agnieszka Kotońska to gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem", która jest bardzo aktywna w sieci. Celebrytka postanowiła wesprzeć naszą reprezentację, która walczy na Euro 2024. Dodała zdjęcie z wieloma biało-czerwonymi elementami, a u jej boku można zobaczyć męża, jak również syna Dajana z rodziną. Meczowi przygląda się także gwiazdor "M jak miłość", Rafał Mroczek, u którego na InstaStories mogliśmy zobaczyć zestaw do kibicowania - koszulkę i szalik reprezentacji. "Gotowi do kibicowania?" - zapytał fanów.

Reprezentację wsparła także Marina, która jest żoną bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Mimo że piosenkarka jest w zaawansowanej ciąży, cały czas wspiera ukochanego i jego drużynę. "Kibicujemy Polsce! Do boju!!!" - napisała. Zdjęcia celebrytów, którzy kibicują Polakom, możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.

