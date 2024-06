Małgorzata Kożuchowska znana z "M jak miłość", "Zołzy", "Chłopów" czy "Rodzinki.pl" zazwyczaj pokazuje się w profesjonalnym makijażu, ze względu na swój fach. Aktorka często wstawia kadry z profesjonalnych sesji zdjęciowych czy planów filmowych. Rzadko publikuje zdjęcia dotyczące czasu prywatnego. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek. Pokazała się swojej milionowej publice w naturalnej odsłonie.

Małgorzata Kożuchowska w wersji no make-up. Co za widok

Aktorka nawet jeśli ma na sobie kolorowe kosmetyki, to i tak najczęściej używa ich bardzo mało. Lubi podkreślać swoją urodę naturalnie. Nie znajdziemy u niej mocnego konturowania, nadmiernego błysku czy sztucznych rzęs, które preferują inne celebrytki. Ostatnio, podczas spaceru w lesie z czworonogiem, postanowiła zrobić sobie zdjęcie bez makijażu. Widzimy, że Kożuchowska może pochwalić się opaloną, połyskującą cerą. Na próżno szukać u niej zmarszczek. Ten kadr znajdziecie u nas w galerii na górze strony.

Małgorzata Kożuchowska i jej urodowe patenty

Gwiazda na liczne życzenia fanów postanowiła wyznać prawdę o pielęgnacji skóry. Na pierwszym miejscu stawia jednak nie krem, a odpoczynek. - Nic nie jest w stanie zastąpić snu czy odpoczynku. To widać najlepiej po urlopie, gdy wracamy zrelaksowani, wypoczęci, a skóra wygląda młodo - mówiła w jednym z wywiadów dla "Vivy!". Ogromną wagę przywiązuje ponadto do dokładnego oczyszczania skóry z kosmetyków kolorowych. - Dbam o demakijaż i wybieram takie kosmetyki, nawet te kolorowe, które jednocześnie odżywiają, pielęgnują skórę - dodała aktorka. Podkreśliła, że kiedy przebywa w domu, to nie nakłada makijażu. Wiemy ponadto, że jest wielką fanką masażu kobido. Taki sposób dbania o skórę preferuje również jej koleżanka z "Rodzinki.pl", Julia Wieniawa. Dzięki regularnym masażom cera staje naprawdę promienna. Kożuchowska ponadto stawia na zdrowe odżywianie. Spożywa regularnie warzywa i owoce, ryby, a także kasze. W jej grafiku jest oczywiście aktywność fizyczna, która również przyczynia się do tego, że skóra jest gładka i promienna.