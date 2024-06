Zalewski może liczyć na wsparcie partnerki? Rozwiała wątpliwości

Kamil Szymczak, czyli tiktoker znany między innymi z programu "Czas na Show. Drag Me Out" zamieścił w mediach społecznościowych materiał który wywołał niemałe zamieszanie. Zasugerował, że jego ukochana, Vanessa Rojewska miała zdradzić go z Nicolą Zalewskim. Post szybko został usunięty z sieci. Ostatecznie ani piłkarz, ani Rojewska nie odnieśli się do sprawy. Znak dała natomiast partnerka piłkarza. Zrobiła to przy pomocy zdjęcia, którym podzieliła się z fanami.

Partnerka Nicoli Zalewskiego opublikowała wymowny post. Tak odniosła się do pogłosek o zdradzie ukochanego

Nicol Luzardi zdaje się zupełnie nie przejmować doniesieniami na temat rzekomej niewierności swojego partnera i jak gdyby nigdy nic publikuje na instagramowym koncie coraz to nowsze materiały. Włoszka regularnie zamieszcza treści dotyczące swojego życia . Ukochana Zalewskiego jest obecnie w Hamburgu. To właśnie tam Polacy zawalczą z Holendrami. Przyglądając relacje Luzardi można zauważyć, że spędza ona czas w towarzystwie bliskich piłkarza. Wygląda na to, że między Włoszką, a reprezentantem Polski jest naprawdę dobrze i nie ma mowy o żadnym kryzysie. Świadczy o tym zamieszczone przez Luzardi zdjęcie. Do fotografii zapozowała w biało-czerwonym t-shircie. Tak okazała wsparcie ukochanemu.

Tak wygląda kariera sportowa Nicoli Zalewskiego. Piłka nożna to jego prawdziwa pasja

Nicola Zalewski zaczynał karierę piłkarską w szkółce USD Zagarolo. Szybko jednak trafił do juniorskich zespołów AS Roma i już wtedy pokazał swój talent i zamiłowanie do sportu. Znalazł się w kadrze Joségo Mourinho na obóz przygotowawczy do sezonu 2021/2022. W całym sezonie wystąpił w 16 meczach Serie A i w jednym meczu Pucharu Włoch. 12 marca 2023 wystąpił w meczu z Sassuolo Calcio, w którym zdobył swoją pierwszą bramkę w seniorskiej karierze. Jego dokonania sportowe są naprawdę spore i trzeba przyznać, że hart ducha widoczny jest gołym okiem. Zalewski zdobył zwycięskiego gola 10 czerwca 2024 w meczu towarzyskim z Turcją. Wywołał tym niemały entuzjazm wśród kibiców. Zdjęcia reprezentanta Polski i jego partnerki znajdują się w galerii na górze strony.

