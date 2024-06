Olga Kalicka to jedna z aktorek młodego pokolenia, która robi karierę już od dobrych kilku lat. Dała się poznać dzięki roli Magdy w "Rodzince.pl", a później wystąpiła w takich produkcjach jak "Dziewczyny z Dubaju" czy "Dziewczyna influencera". Nic więc dziwnego, że zyskała spore grono fanów, które jest również zainteresowane jej życiem prywatnym. Kilka lat temu gwiazda rozstała się z ukochanym, ale okazuje się, że odnalazła szczęście u boku innego mężczyzny.

Olga Kalicka nad wodospadem w objęciach ukochanego. Piękne słowa

Aktorka związana była przez lata z Cezarym Nowakiem, z którym była nawet zaręczona. Planowanie ślubu pokrzyżował im koronawirus. Gwiazda po zakończeniu zdjęć do "Rodzinki.pl" skupiła się na życiu prywatnym i poświęciła się macierzyństwu. To właśnie Nowak jest ojcem dziecka Kalickiej - czyli Aleksa. Para się rozstała, o czym dowiedzieliśmy się pod koniec 2021 roku. Oboje dzielą się jednak opieką nad synem. Okazuje się, że po prawie trzech latach od rozstania, aktorka odnalazła szczęście. Na jej profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 430 tysięcy osób, możemy znaleźć filmik znad wodospadu, gdzie wpada w objęcia mężczyzny. Romantyczne ujęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Na nagraniu możemy przeczytać: "POV [point of view - punkt widzenia - przyp. red.]: Kiedy dwoje oczu naprzeciwko jest piękniejszym widokiem niż krajobraz wokół". Wymowny opis posta mówi wszystko.

Odnaleźć siebie w oczach drugiej osoby to najpiękniejsze czego można doświadczyć. Bez ciebie nie poszłabym dalej. Jesteś najpiękniejszym prezentem i moim lustrem każdego dnia

- napisała Kalicka.

W komentarzach posypały się gratulacje. Nie zabrakło też pięknych słów od koleżanek po fachu

Gwiazda może liczyć zarówno na wsparcie swoich fanów, jak i koleżanek po fachu, które licznie skomentowały wpis. Emotki serduszek zostawiła jej serialowa teściowa, Małgorzata Kożuchowska. Za to Joanna Koroniewska napisała "Cudnie". Magdalena Lamparska życzy parze: "Wspaniałości! Dużo miłości i szczęścia", a Misheel Jargalsaikhan, znana z roli Zosi w "Rodzinie zastępczej", była niezwykle zadowolona z takiego obrotu spraw: "Omg! Tak się cieszę! Dużo miłości kochana!". Fani również są podekscytowani. "Moje serce się cieszy, jak na was patrzę", Cudownie! Wszystkiego dobrego dla was", "Cudownie, najpiękniejszej miłości" - czytamy w komentarzach.

