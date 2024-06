15 czerwca odbywaj się Gala #Hashtagi Roku 2024. Jest to wydarzenie, na którym spotykają się najbardziej wpływowi i rozpoznawalni twórcy w mediach społecznościowych. Tego dnia przyznawane są również specjalne nagrody. Wśród kategorii można wskazać wyróżnienia, takie jak: Bloger Roku, Tiktoker Roku, YouTuber Roku, Instagramer Roku, Osoba Publiczna Aktywna w Sieci, Influencer Roku, Osobowość Roku i Influencer Odpowiedzialny Społecznie. Oprócz influencerów, na uroczystości zagościły także znane gwiazdy. Co to za gala bez eleganckich strojów? Znane osobistości pokazały się w wyjątkowych kreacjach.

Roksana Węgiel

Roksana Węgiel była jedną z gwiazd, które niewątpliwie błyszczały na Gali #Hashtagi Roku 2024. 19-letnia piosenkarka z tej okazji wybrała czarną sukienkę. To jednak nie koniec. Wyjątkowo krótka kreacja była w całości pokryta cekinami. Nie zabrakło także czarnych szpilek. Roxie postawiła też na srebrną biżuterię. Nie da się ukryć, że cały strój wystylizowany został minimalistyczne, ale wciąż elegancko. Co sądzicie? Po więcej zdjęć gwiazd z Gali #Hashtagi Roku 2024 zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Roksana Węgiel fot. KAPIF.pl

Katarzyna Zielińska

Katarzyna Zielińska tym razem była kontrastem dla Roksany Węgiel. Kobieta w całości wystąpiła na biało. Z okazji gali wybrała mleczną suknię. Do tego zestawiła ją z marynarką w tym samym odcieniu. Gdyby tego było mało, oczom wszystkich ukazała się również biała torebka. Delikatna biżuteria i makijaż były jedynie dopełnieniem. Co sądzicie o stylizacjach w jednym kolorze? Zdjęcia gwiazd z gali #Hasztagi Roku 2024 znajdziesz w galerii na górze strony.

Marta Żmuda Trzebiatowska

Marta Żmuda Trzebiatowska poszła w ślady Katarzyny Zielińskiej. Kobieta zaprezentowała się na wydarzeniu w szykownym zestawie w kolorze białym. Wybrała jasne spodnie oraz bluzkę, która przypominała marynarkę bez rękawów. Kontrastowymi elementami były brązowa torebka oraz pasek. Żmuda Trzebiatowska precyzyjnie podkreśliła również oko w makijażu. Ciekawe połączenie?

Lara Gessler

Lara Gessler tego dnia postawiła na kontrasty. Kobieta wystroiła się w czerwoną sukienkę. Jej krój był luźny. Krótka kreacja w soczystym odcieniu została zestawiona ze złotą biżuterią. Gessler postawiła na rzucające się w oczy kolczyki. Ponadto wybrała również makijaż w tym samym odcieniu. Całość dopełniła brązowa torebka. Co sądzicie o takim połączeniu? ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel na odważnych zdjęciach. Internauci zachwyceni, Kevin Mglej też zareagował