Maffashion i Michał Danilczuk bez wątpienia podbili parkiet "Tańca z gwiazdami". Influencerka zbierała świetne noty od jurorów, docenili ją też widzowie, bo znalazła się w finale. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce w programie. Wiele wskazuje jednak na to, że Julia Kuczyńska zyskała nie tylko nowe umiejętności taneczne, ale nawet znalazła miłość w show. W mediach społecznościowych można zauważyć, że spędza dużo czasu z Danilczukiem.

Maffashion i Michał Danilczuk przylecieli na ślub do Włoch

Maffashion i Michał Danilczuk już w programie nie ukrywali tego, że świetnie się dogadują. Blogerka podkreślała, że jest wdzięczna produkcji za to, że właśnie ich dobrano w parę. Nic dziwnego, że po "Tańcu z gwiazdami" nie chcieli tracić ze sobą kontaktu. Wiele wskazuje jednak na to, że łączy ich coś więcej. Danilczuk towarzyszył Maffashion na komunii, a teraz razem wybrali się na wesele do Włoch. Ślub bierze inna popularna influencerka Agnieszka "Aggie" Lal, znana także z prowadzenia "Prince Charming". Julia Kuczyńska i tancerz podzielili się kilkoma relacjami w mediach społecznościowych. Niestety pogoda nie do końca dopisuje.

Jesteśmy na wakacjach, ale nie mamy pogody. Taka jest trochę za chmurką. Nie ma to jak nad jezioro Como przylecieć i nie mieć pogody, ale i tak jest pięknie. (...) A tak serio przylecieliśmy na wesele Aggie i Jacoba. Wesele jest już zaraz. Znaczy nie dzisiaj, ale wkrótce

- ujawniła Maffashion.

Michał Danilczuk przeprowadził się dla Maffashion? Ucięła plotki

Serwis Party.pl poinformował, że Maffashion i jej partner z programu, są parą. "Michał dla Julii przeprowadził się do Polski, chce być blisko niej. To oczywiście początki związku, ale świetnie rokującego. Nie chcą mówić o tym publicznie - oboje są ostrożni w kontakcie z mediami, cenią swoją prywatność, ale i spokój" - mogliśmy się dowiedzieć. Kuczyńska w rozmowie z "Faktem" nie zaprzeczyła, że są parą, jednak zabrała głos w sprawie przeprowadzki Danilczuka. "Prawda jest taka, że Michał do Polski się nie przeprowadził, bo tu od paru lat mieszka, niezależnie od naszego poznania się" - powiedziała. Po zdjęcia ze wspólnego wypadu do Włoch Maffashion i Danilczuka zapraszamy do galerii na górze strony.