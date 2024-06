Dlaczego księcia Williama nie było obok księżnej Kate? Oto odpowiedź

Tegoroczne Trooping the Colour, czyli parada z okazji oficjalnych urodzin brytyjskiego monarchy - króla Karola na długo pozostanie w pamięci poddanych i fanów rodziny królewskiej. Wszystko za sprawą faktu, że po raz pierwszy od pół roku publicznie pojawiła się księżna Kate. Wszystkie oczy skierowane były na nią.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Horodyńska o stylu księżnej Kate. "Wzorowy". Ma jednak jedno "ale"

Księżna Kate z dziećmi w dorożce. Dlaczego nie towarzyszył jej William?

Księżna nie tylko pojawiła się na balkonie, skąd wraz z całą rodziną obserwowała pokaz samolotów oraz machała do poddanych, przesyłając uśmiechy. Uczestniczyła w całej paradzie, na którą dojechała wraz z dziećmi - księżniczką Charlotte, księciem Georgem i księciem Louisem w karecie. Nie towarzyszył im wówczas książę William. On zgodnie z tradycją wybrał się konno w towarzystwie księżnej Anny i księcia Edwarda, czyli rodzeństwa króla Karola. Do Pałacu Buckingham przyjechał na koniu imieniem Darby. Jako honorowy pułkownik Gwardii Walijskiej, przyodział czerwony mundur i tradycyjną bermycę z niedźwiedziej skóry. Król Karol, dopóki nie zdiagnozowano u niego nowotworu, również brał udział w paradzie na koniu (nawet w ubiegłym roku), jednak teraz również jechał karetą ze względu na zalecenia lekarzy.

Ekspertka o zachowaniu księżnej Kate. Mówi o sygnałach smutku

W rozmowie z Plotkiem ekspertka Daria Domaradzka-Guzik przeanalizowała mowę ciała księżnej Kate podczas wydarzenia. Co zauważyła? - Klasyczna elegancja w ubiorze i postawie. Delikatne gesty, swobodny ruch przy wysiadaniu z karety. Serdeczny uśmiech do ludzi obserwujących paradę - oceniła. Zauważyła także niepokojące gesty. - Jednak przy większym zbliżeniu i sprawnej obserwacji można dostrzec lekko opuszczone kąciki oczu i ust, co często bywa jednym z wielu sygnałów smutku - powiedziała. Ekspertka przyjrzała się też relacji księżnej z dziećmi. - Zauważalna wyraźna i nieskrywana wylewność i serdeczność kierowana do swoich dzieci, delikatne przytulanie, głaskanie. To często widoczne zachowanie u księżnej. Zdjęcia z Trooping the Colour znajdziecie w galerii na górze strony.