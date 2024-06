Jerzego Zelnika znamy między innymi z "Faraona", "Smoleńska", "Klanu" czy "Teraz albo nigdy". Aktor uwielbia ponadto świat teatru. Przez kilka lat sprawował stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Nowego w Łodzi. Aktor najczęściej wypowiada się na tematy zawodowe, jednak podczas jednego z wywiadów postanowił zrobić wyjątek i wyznać prawdę o relacji z synem. Mateusz Zelnik przyszedł na świat w 1981 roku, jako owoc związku Jerzego Zelnika i jego żony Urszuli, która odeszła w 2014 roku. Okazało się, że we wspomnianej rozmowie, aktor ma sporo do zarzucenia synowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek-Majdan o wyprowadzce syna. Bardzo to przeżywa

Jerzy Zelnik nie hamował się w stosunku do syna. "Ty przeważnie się relaksujesz"

Podczas wywiadu aktora i syna dla "Vivy!" w 2001 roku padło wiele niewygodnych tematów. Zelnik zaczął wytykać synowi Mateuszowi lenistwo. - Dzień kończysz przed telewizorem - zamiast wziąć kawałek książki, oglądasz jakiś horror. Nie rozumiem tego, ja muszę mieć łagodne przejście z hałasu życia do krainy snu poprzez lekturę, modlitwę, zadumę nad minionym dniem - zaczął aktor. Mateusz Zelnik z kolei zarzucił ojcu "nieobecność" w rodzinie. Zaznaczył, że aktor stoi obok rodzinnych kłótni. Zaczął następnie się bronić. - Nie mów takich rzeczy, to krzywdzące - powiedział. Mateusz Zelnik zaznaczył następnie, jakie formy relaksu preferuje. Jego ojciec zaznaczył, że tego czasu na odpoczynek ma zdecydowanie za dużo.

Ty przeważnie się relaksujesz. Ale czy budujesz coś? Czy walczysz o coś albo z czymś? Czy próbujesz przełamać swoją słabość, niechęć do działania? Ja też niecodziennie mam nastrój do pracy, ale nie mogę się zwolnić (…)

- rzucił.

Jerzy Zelnik na evencie KAPiF.pl

Jerzy Zelnik i niezręczny wywiad z synem. Wspomniał o niedosycie ojcostwa

W dalszej części rozmowy również było gorąco. Aktor wziął winę na siebie w związku z niewłaściwym wychowaniem dziecka. Jest zdania, że nie stawiał w przeszłości zbyt wielu wymagań. Mateusz Zelnik wtrącił przy tym, że ma wizję na siebie i marzy o wyjeździe do Stanów. - Co byś tam robił? Sprzątał? - zadrwił wówczas jego ojciec. Wspomniał następnie o innej życiowej roli. - Moje niedosyty ojcostwa rekompensuję sobie jako dziadek. A czasem łapię się na tym, że zachowuje się jak tata. Czuję się na tyle młodo, że uczestniczę we wszystkich grach i zabawach - zaznaczył. Zdjęcia aktora z jego kultowych produkcji znajdziecie w galerii.