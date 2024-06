Meghan Markle odniosła się do rodziny królewskiej? Chodzi o tajemniczy symbol

Meghan i Harry swoją pozycją księcia i księżnej Sussex nie cieszyli się zbyt długo. Teoretycznie mogli - ale nie chcieli. Postanowili wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiedlili się w słonecznej Kalifornii. Podjęli współprace m.in. z Netflixem, a książę napisał autobiografię, w której obnażył sekrety (pewnie nie wszystkie) brytyjskiej rodziny królewskiej. To sprawiło, że stosunki Sussexów z royalsami uległy znacznemu pogorszeniu. Ostatnio jednak coraz częściej mówi się o tym, że Meghan i Harry wrócą do Anglii.

Meghan chce pogodzić się z rodziną męża? Wszystko przez symbol

Meghan Markle ostatnio pojawiła się podczas przyjęcia dla rodzin wojskowych w Abudży. Meghan miała na sobie delikatny naszyjnik z motywem krzyża, który należał przed laty do Diany. Miała dostać go w prezencie od męża, jak wiele innych błyskotek (np. wielki pierścień z niebieskim kamieniem, który miała na sobie podczas ślubu). James Harris, który jest ekspertem od biżuterii, w rozmowie z GB News stwierdził, że to "potężny symbol". Jego zdaniem założony akurat na tę okazję przez byłą księżną Sussex może mieć głębsze znaczenie, niż tylko oddanie hołdu "królowej wszystkich serc" - Dianie.

Wisiorek z krzyżem, choć piękny w swoim kunszcie, mógł mieć głębsze znaczenie. Tradycyjnie wisiorek z krzyżem symbolizuje wiarę, nadzieję i ochronę. W przypadku Meghan krzyż może być również postrzegany jako symbol jedności i pokoju, odzwierciedlając jej zaangażowanie w działania humanitarne i zaangażowanie w promowanie porozumienia międzykulturowego

- stwierdził.

Meghan Markle i książę Harry wrócą do Wielkiej Brytanii? Są duże szanse i... dwa warunki

Ostatnio pojawiły się plotki o tym, że na antenę wraca serial z Meghan Markle. To mogło rozzłościć rodzinę królewską. Oprócz tego typu informacji rozpoczęły się również spekulacje o powrocie Meghan i Harry'ego do Wielkiej Brytanii. Jak się jednak okazuje, to może mieć rację bytu. Musiałyby jednak zostać spełnione dwa warunki. "Meghan powiedziała, że może rozważać powrót do Anglii, jeśli ona i książę Harry będą mieć własne lokum i zapewnioną odpowiednią ochronę. Markle nigdy nie wróci do Wielkiej Brytanii, jeśli miałaby zatrzymać się u rodziny jej męża. Jeśli parze uda się znaleźć stałe lokum i rozwiązać problem z ochroną, to na pewno Meghan i Harry chcieliby wrócić do kraju z dziećmi. Jednak ogromnym wyzwaniem będzie zbudowanie przyjaznych relacji między Archiem i Lilli a ich kuzynostwem (dziećmi Williama" - przyp. red.) - powiedział ekspert od rodziny królewskiej Tom Quinn w rozmowie z "The Mirror".