Kamil Szymczak dzięki TikTokowi szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych influencerów w kraju. 24-latek zgromadził na platformie niemal trzy miliony followersów, z kolei na Instagramie obserwuje go aż 380 tys. osób. Postanowił wykorzystać swoją szansę, dlatego gdy zadzwonił telefon z TVN-u, by zaprosić go do programu "Mask Singer", nie wahał się. Ostatnio jednak zwrócił na siebie uwagę nie za sprawą talentu wokalnego, a tajemniczym wpisem na Instagramie, w którym zaatakował reprezentanta Polski w piłce nożnej, Nicolę Zalewskiego.

Nicola Zalewski vs. Kamil Szymczak. Chodzi o dziewczynę

Gwiazdor TVN-u zasugerował w mediach społecznościowych, że pomiędzy jego 17-letnia dziewczyną, Vanessą Rojewską, która również jest influencerką, a piłkarzem miało dojść do zbliżenia. On sam miał się tego dowiedzieć podczas wycieczki w góry. A jeśli macie ochotę zobaczyć, jak podobni są panowie - koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Wycieczki w góry są spoko... No chyba, że podczas jednej z nich dowiadujesz się o zd... Nicola Zalewski poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją?

- napisał na InstaStories Szymczak.

Reakcja Nicoli Zalewskiego? Na razie prawdopodobnie skupia się na meczu

Jak na razie występujący na pozycji pomocnika 22-latek nie odpowiedział. Zdaje się jednak, że apel "kolegi" do niego dotarł, ponieważ pod kilkoma swoimi ostatnimi postami zablokował możliwość dodawania komentarzy. Jak wiadomo, Nicola Zalewskiod około dwóch lat spotyka się ze starszą od siebie o dwa lata Włoszką Nicol Luzardi. Kobieta jeszcze kilka dni temu za pośrednictwem mediów społecznościowych gratulowała mu zwycięskiego gola w meczu towarzyskim z Turcją, przy okazji udostępniając jego zdjęcie.

Co na to wszystko Vanessa Rojewska? Znana z opublikowania niestosownego nagrania z Aushwitz TikTokerka usunęła z mediów społecznościowych relację ze wspomnianych przez jej chłopaka gór. Z jej profilu zniknęło również zdjęcie z meczu. Szymczak również usunął relację, w której zaatakował Zalewskiego. Zdecydowana większość internautów uznała, że ma być to tania akcja promocyjna ze strony influencera, zważywszy na fakt, że już 16 czerwca Polacy rozegrają swój pierwszy mecz na Euro.