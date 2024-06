Jacek Protasiewicz w ostatnim czasie wsławił się serią szokujących wpisów na portalu X, które pełne był wyzwisk czy podtekstów. Mocno poruszył wielu internatów w tym dziennikarzy i polityków. Kolejnym zaskoczeniem były relacje z jego związku z o wiele młodszą partnerką. Okazuje się, że kryzys dopadł Darię i Protasiewicza. Wszystko przez jego zachowanie.

Jacek Protasiewicz zabalował. Jego ukochana nie była zadowolona

Przez niezbyt przemyślane wpisy w sieci polityk został odwołany z funkcji wicewojewody dolnośląskiego. Protasiewicz był jednak bardziej skupiony na związku z Darią Brzezicką, która jest od niego młodsza o 35 lat. Okazuje się, że były poseł poszalał w związku z 57. urodzinami, które obchodził 5 czerwca. Protasiewicz wrócił mocno poobijany, co postanowił pokazać w social mediach. Zdjęcie, które wstawił polityk na portal X, znajdziecie w naszej galerii na górze strony. "Są tacy, którzy pytają o nos... i słusznie. W poprawiny urodzin - grzeczny nie byłem... Darusia wyrozumiała także nie była... Więcej na ten temat za chwilę, w formie muzycznej" - napisał. Następnie zaczął udostępniać romantyczne utwory, próbując udobruchać ukochaną.

Darusiu! Zostaw mnie - dziada! Ja się na męża i ojca nie nadaję, choć bardzo ciebie kocham...

- zwrócił się do partnerki. Okazuje się, że Daria w końcu postanowiła odpowiedzieć politykowi. W wymowny sposób zareagowała na jego wpisy. "I ja ciebie, dlatego odpocznij trochę" - zwróciła się do ukochanego i zakończyła dyskusję. Później studentka prawa zareagowała na wpis jednego z internautów, który prosił, by odciąć Protasiewiczowi internet. Odparła, że obecnie przebywa w Warszawie, co miało zasugerować, że nie spełni prośby użytkownika portalu X.

Jacek Protasiewicz chętnie gotuje dla ukochanej. Zobaczcie, na jakie dania może liczyć Darusia

Polityk jest obecnie niezwykle aktywny w mediach społecznościowych. Chwali się także tym, co gotuje dla swojej drugiej połówki. Dba przede wszystkim o pożywność posiłków. "Dzisiaj wprawdzie nie piątek, ale - skoro wczoraj smaczne rzodkiewki kupione u pani Agusi na targu - to menu śniadaniowe musi je uwzględnić! A do rzodkiewek najlepszy - jak wiadomo - serek wiejski! Było smacznie, było zdrowo, tak więc - dzień dobry wszystkim! Hejterom - też" - swego czasu pisał na Facebooku. Wcześniej chwalił się także swoim daniem popisowym, czyli jajecznicą, i kanapkami.

