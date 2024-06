Zanim Joanna Przetakiewicz związała się z Janem Kulczykiem, była w 16-letnim małżeństwie, z którego ma trzech synów: Aleksandra, Filipa i Jakuba. Choć dziś wydaje się to zaskakujące, bo bizneswoman jest milionerką i może sobie pozwolić na to, czego dusza zapragnie, po rozwodzie musiała liczyć każdy grosz. Nie była jeszcze wtedy gwiazdą i nie pojawiała się na salonach. - Mieliśmy rozdzielność majątkową od początku trwania małżeństwa, w związku z tym, ja z domu wyszłam praktycznie tak, jak stałam z trojgiem dzieci. Musiałam wynająć mieszkanie i poczynić wiele kroków, żeby to życie odbudować. To był moment dla mnie bardzo trudny - opowiadała kiedyś w Jastrząb Post. Jak wtedy wyglądała? To nie jest tajemnica.

Joanna Przetakiewicz pokazała stare zdjęcia

W najgorszym finansowym czasie Joanna Przetakiewicz prowadziła zeszyt, w którym zapisywała wszystko, co kupiła. - Nawet jak kupowałam "Twój Styl", to zapisywałam to. Zapisywałam nawet te bardzo małe kwoty. Zrobiłam to też po to, aby zobaczyć, czy ja mogę z czegoś zrezygnować. Po dwóch miesiącach usiadłam nad tym całym zeszytem, przeanalizowałam wszystkie wydatki, które sobie pogrupowałam. Priorytetowe to były wydatki na moje dzieci - ich nauka, książki, tenis, gra w piłkę i tego typu rzeczy [...] Doszłam do wniosku, że ja absolutnie z niczego nie chce rezygnować. Chcę zarabiać więcej. Taki był mój wniosek. Ale te dwa miesiące, spisywanie tych wydatków, dały mi wiedzę, ile ja wydaję, ile potrzebuję i jaka jest moja sytuacja - dodała znawczyni mody. Jakiś czas temu opublikowała kadr z tych czasów. Dzięki niemu widać, że już w czasach dzieciństwa synów, nosiła jasne włosy i miała cienkie brwi, które kilka dekad temu były bardzo modne. Innym razem pochwaliła się swoimi zdjęciami z lat 80. Wszystkie te stare fotografie Joanny Przetakiewicz zobaczysz w naszej galerii na górze strony. Bardzo zmieniła się na przestrzeni lat?

Kiedyś Joanna Przetakiewicz nosiła trwałą

Na zdjęciu z lat 80. Joanna Przetakiewicz miała 14 lat i była wielką fanką serialu "Dynastia" emitowanego w TVP1. "To był właśnie ten moment, kiedy odkryłam, że wolę Alexis niż nudziarę Cristal, oraz to, że bycie grzeczną i skromną nie jest dla mnie. W związku z powyższym postanowiłam z aniołka zamienić się w wampa, czyli zrobić trwałą!" - śmiała się na Instagramie. 11 grudnia 2024 roku Joanna Przetakiewicz skończy 57 lat. Sekretem jej dobrej kondycji skóry jest maść za 30 zł. - Kocham dbać o siebie! Lubię to, a moją bronią i sekretem jest to, że przede wszystkim natłuszczam skórę. Wystarczy krem z apteki, to taka tłusta maść, która jest przeznaczona dla niemowlaków. My kobiety często nie doceniamy siły gliceryny, wazeliny, tłustych kremów - opowiadała w "Fakcie".

