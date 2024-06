Sanah rzadko pokazuje męża. Tym razem okazja była wyjątkowa

Sanah króluje na listach przebojów i ciągle zaskakuje fanów nową muzyką. Niedawno zakończyła podwójną trasę koncertową, w ramach której dostępne były dwa różne wydarzenia - "Poezyje i nie tylko" oraz "Dansing". 14 czerwca ukazał się jej nowy album pt. "Kaprysy". Można znaleźć na nim solowe utwory wokalistki i efekty współpracy piosenkarki z Dawidem Podsiadło oraz Vito Bambino. W jednym z klipów wystąpił również gość specjalny - mąż Sanah, Stanisław Grabowski. Fani wokalistki znają go lepiej pod pseudonimem Ten Stan.

REKLAMA

Zobacz wideo Sanah i Podsiadło wyprzedają stadiony. Co z Krzysztofem Zalewskim? "Nie będziemy..."

Sanah z mężem w teledysku. Ona odpoczywała, ale nie każdy miał tyle szczęścia. "Biedny Staś musi kosić i się męczyć"

W teledysku do piosenki "Spietruszam" pojawiły się kadry z działki, na których Sanah wygrzewała się w kolorowej sukience na słońcu. Nie zabrakło także ukochanego wokalistki. Mężczyzna nie miał czasu na odpoczynek i cały czas kosił trawę. Sanah od czasu do czasu zerkała na palącego się grilla i zajadała się pomidorami oraz rosołem. Zdjęcia z klipu do piosenki znajdziecie w galerii na górze strony. Teledysk bardzo spodobał się fanom wokalistki, którzy ruszyli z komentarzami. Wiele wpisów dotyczyło męża Sanah. "Wow, super", "Uwielbiam Tego Stana z kosiarką", "Zuzia odpoczywa, a biedny Staś musi kosić i się męczyć", "Boski ten teledysk" - pisali w komentarzach. Też tak sądzicie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Sanah zabrała męża na scenę. "Musi pocałować mnie ktoś bardzo przystojny"

To nie był pierwszy raz, gdy Sanah pokazała swojego męża. Wokalistka występowała z nim także na scenie podczas ostatniej trasy koncertowej. Filmy z wydarzeń pojawiały się w mediach społecznościowych. Na jednym z nich Sanah leżała w trumnie i wzywała kogoś do pomocy. - Co teraz. Żeby z niej wyjść, musi pocałować mnie ktoś bardzo przystojny - mówiła. Wtedy z pomocą przyszedł jej mąż, Stanisław Grabowski. Pocałował ukochaną, co spotkało się z wielkimi oklaskami publiki. W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" wokalistka wyznała, że jej mąż towarzyszy jej za kulisami i pomaga, gdy jest zestresowana. ZOBACZ TEŻ: Jedzenie z Żabki od Sanah dzieli TikToka. Jak jest z jego smakiem? Sprawdziliśmy. Sprzedawczyni straszyła... [OPINIA