O Viki Gabor znowu jest głośno. I to niestety nie z powodu nowego przeboju, ale przykrych wydarzeń, których była uczestniczką. Wokalistka razem z ojcem zostali zaatakowani na ulicy. 34-letni mężczyzna użył gazu pieprzowego i potrzebna była pomoc medyczna. Sprawca usłyszał zarzuty, ale karę ponieść może także ojciec piosenkarki, który być może także nie jest bez winy (zobacz: Nowe fakty o ataku na Viki Gabor i jej ojca. Policja: Anonimowe komentarze są prawdziwe). W sprawę włączyła się także Melisa, starsza siostra Viki.

Viki Gabor ma siostrę. Kim jest?

"Jestem Romką i na co dzień spotykam się z przykrymi sytuacjami. Choćby w sklepie ludzie komentują i robią docinki rasistowskie. Niestety, społeczeństwo polskie ma duży problem z akceptacją i traktowaniem Romów. Dziś taką sytuację przeżyła moja siostra, która została zaatakowana gazem wraz z moim tatą. Mężczyzna, który to zrobił, nie miał skrupułów zarówno dla mojego ojca, jak i dla siostry. Tata został dotkliwie pobity tylko dlatego, że przekroczył linię ciągłą" - napisała Melisa 11 czerwca. Warto tu wspomnieć, że Melisa pojawiła się w serialu "Infamia", który pojawił się na Netfliksie. Opowiada on historię Romki, która wraz z rodzicami wraca do Polski i próbuje ułożyć tu swoje życie. Zagrała Aśkę. Melisa jest starsza od Viki o cztery lata i wspiera młodszą siostrę w jej karierze muzycznej. Towarzyszyła jej w "The Voice Kids", pomaga jej tworzyć hity. Sama też śpiewa, a jej umiejętności mogliśmy poznać w świątecznym wydaniu "Szansy na sukces", gdzie wystąpiła z Viki. Nie da się też nie zauważyć, że siostry są bardzo podobne. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mama Viki Gabor też śpiewa

Umiejętności wokalne siostry odziedziczyły po mamie. Ewelina Gabor także śpiewa i tańczy, związana jest z romskim zespołem. Rodzice mocno wspierają Viki, ale nie chcą za bardzo pokazywać się w mediach. Czuwają także nad tym, by ich córka nie zaniedbywała nauki. Pilnowali, by się uczyła i zagrozili, że jeśli jej średnia nie będzie taka, na jaką się umawiali, w każdej chwili będą mogli zawiesić jej karierę. Choć wokalistka nie ukrywa, że nie jest łatwo, to stara się mieć jak najlepsze oceny. Obecnie uczy się w liceum, ale w systemie zdalnym.