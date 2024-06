Jarosław Boberek zyskał sympatię widzów rolą sympatycznego i nieco fajtłapowatego posterunkowego w serialu Polsatu "Rodzina zastępcza", który swego czasu bił rekordy popularności. Grany przez aktora bohater najpierw pod różnymi pretekstami odwiedzał rodzinę Kwiatkowskich, a potem stał się przyjacielem domu. "Rzeczywiście ta rola zapadła ludziom głęboko w pamięć. Dziesięć lat na planie "Rodziny zastępczej" siłą rzeczy musiało odcisnąć się jakimś piętnem" - wspominał w rozmowie z "Super Expressem". Boberek zasłynął w branży filmowej także swoim charakterystycznym głosem. To właśnie on podkładał głos pod króla Juliana z "Madagaskaru", ale także do setki innych postaci. Bez wątpienia można go nazwać królem polskiego dubbingu. Aktor w czerwcu kończy 61 lat. Zobaczcie, jak się zmienił.

Tak dziś Jarosław Boberek. Pamiętacie go z "Rodziny zastępczej"?

Jarosław Boberek urodził się 14 czerwca 1963 roku w Szczecinku. Aktor właśnie skończył 61 lat i ma na swoim koncie setki dubbingowych ról. To on użyczył swojego głosu postaci Kaczora Donalda. Głos aktora doskonale znany jest także graczom gier komputerowych. Boberek pracuje także w teatrze. Można go oglądać w warszawskim Teatrze Studio, Teatrze Praga, a ostatnio także Teatrze Capitol w Warszawie. Jak aktor zmienił się od czasu kultowej "Rodziny zastępczej"? Przyprószony siwizną włos dodał mu jedynie klasy. Zdjęcie Jarosława Boberka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jarosław Boberek skomplementowany przez koleżanki z planu. "Jak wino"