Euro 2024 rusza pełną parą. 14 czerwca w Niemczech odbędzie się ceremonia otwarcia, a pierwszy mecz rozegrają gospodarze, którzy od 21:00 zmierzą się ze Szkocją. Na ten moment czekają kibice piłki nożnej na całym świecie, którzy zamierzają śledzić każde spotkanie. Do tego grona bez wątpienia należy Radosław Majdan, który w przeszłości był bramkarzem w naszej reprezentacji. Jak na ten okres zapatruje się jego żona Małgorzata Rozenek-Majdan?

Euro 2024. Radosław Majdan gotowy na mecze. Co o tym myśli jego żona?

Radosław Majdan na sportowej emeryturze nie próżnuje. Występuje w mediach jako ekspert, komentator wydarzeń, a także ocenia działania naszej reprezentacji. Były bramkarz z niecierpliwością czeka więc na rozgrywki. A te będą się odbywać do 14 lipca - właśnie na ten dzień zaplanowany jest mecz finałowy. Małgorzata Rozenek-Majdan już wie, co ją czeka. "Będę porzuconą, pozostawioną, samotną żoną, bo mój mąż jest wręcz przeszczęśliwy" - wyznała w rozmowie z Onetem. Domyślamy się jednak, że prezenterka razem z mężem będzie oglądać mecze naszej reprezentacji, bowiem bardzo często zjawiają się we dwoje na trybunach na Stadionie Narodowym, by kibicować Polakom. Ostatnio wspierali naszą drużynę podczas ostatniego sparingowego spotkania przed Euro 2024 z Turcją (wygraliśmy 2:1). Zdjęcia Małgorzaty Roznek i Radosława Majdana, którzy kibicowali Polakom, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Euro 2024. Kiedy gra Polska?

Pierwsze spotkanie Polaków na Euro 2024 odbędzie się w niedzielę 16 czerwca. Zagramy z Holandią. Już wiadomo, że wtedy na murawie nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który doznał kontuzji. Co więcej, pojawiają się głosy ekspertów, którzy uważają, że nasz kapitan w ogóle nie wyjdzie na boisko podczas Euro 2024. Drugie starcie, z Austrią, zaplanowano na piątek 21 czerwca. Za to we wtorek 25 czerwca naszym rywalem będzie Francja. Czy zagramy w dalszych etapach? Wszystko jest możliwe! A Wy dajcie znać w naszej sondzie na dole strony, czy wierzycie, że Polacy wywalczą awans z grupy.