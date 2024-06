Agata Fąk, znana w sieci jako Fagata, to młoda i bardzo popularna influencerka. Na instagramowym profilu jej losy śledzi ponad milion obserwujących. Fagata zamieszcza odważne, nieraz kontrowersyjne fotografie i mocno eksperymentuje z wizerunkiem. Wokół kobiety powstało też mnóstwo afer i skandali. Ostatnio głośno jest też za sprawą jej związku z Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim. Wiele wskazuje na to, że nad relacją zawisły ciemne chmury. Jeszcze niedawno Fagata dodała zapłakane zdjęcia, które miały sugerować, że doszło do rozstania. Teraz głos w sprawie zabrał youtuber.

Zobacz wideo Roksana Węgiel ocenia Fagatę. "Nie jest jedyną osobą, która robi kontrowersyjne rzeczy"

Lizak potwierdza rozstanie z Fagatą. "To już poszło za daleko"

Fagata od jakiegoś czasu była w związku z Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim. Youtuber i zawodnik Clout MMA często pokazywał się w sieci ze swoją ukochaną. Ona z kolei wielokrotnie podkreślała, że jest bardzo zakochana. Szczęście nie trwało jednak zbyt długo. Piotr Lizakowski na jednym ze swoich kanałów właśnie opublikował oświadczenie, w którym rozwiał wszelkie wątpliwości i oficjalnie potwierdził, że on i Fagata nie są już razem. Przy okazji wyjawił, że między nim a byłą już partnerką nie doszło do żadnej napiętej sytuacji, w tym zdrady, a po rozstaniu zamierzają utrzymywać poprawne stosunki. "Słuchajcie, trzeba wam coś wyjaśnić, bo to już poszło za daleko. Nie jesteśmy razem, ale nikt nikogo nie zdradził, nie ma między nami złości, mamy normalne relacje jak dorośli ludzie i to jest tyle w tym temacie" - napisał. Zdjęcia byłych partnerów znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Lizak sugerował ciążę Fagaty. Potem żartował ze związku

Youtuber i influencerka od jakiegoś czasu robili wszystko, by zwrócić na siebie uwagę. Lizak podczas swoich kontrowersyjnych nagrań na żywo nie raz wspominał o partnerce. Na jednym z nich zasugerował nawet, że jest ona w ciąży, wzbudzając ogromne zainteresowanie internautów. Niestety pozwolił sobie na niesmaczny i seksistowski żart. Wyznał, że był z Fagatą na wycieczce w Kenii, ale teraz musi czekać na to, by zobaczyć, "jakiego koloru skóry będzie jego dziecko". Czy tego typu "żarty" mogły przyczynić się do rozstania patoinfluencerów? Kto wie.

