Maja Bohosiewicz jeszcze niedawno prowadziła polską wersję "Love Never Lies" Netfliksa. Celebrytka jest także kolejną polską gwiazdą, która zdecydowała się na inwestycję w nieruchomość w Hiszpanii. Została szczęśliwą posiadaczką domu w Marbelli. Pobyt na jednej z hiszpańskich plaż skłonił aktorkę do przemyśleń. Młodsza z sióstr Bohosiewicz jest jedną z tych celebrytek, które chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami w sieci i często poruszają tematy tabu. Tym razem celebrytka postanowiła wyjaśnić jednej ze swoich fanek, dlaczego chodzi bez stanika.

Maja Bohosiewicz rezygnuje z noszenia stanika. "To super niewygodne i niekomfortowe"

Maja Bohosiewicz zorganizowała na swoim profilu na Instagramie Q&A dla fanów. Jedna z jej obserwatorek zapytała, dlaczego chodzi bez stanika i "czy uważa to za stosowne i ładne". Celebrytka pośpieszyła z odpowiedzią. "Ja wychodzę z założenia, że na świecie za bardzo seksualizuje się kobiecy biust i sutki" - zaczęła. Maja Bohosiewicz podkreśliła, że na hiszpańskiej plaży 80 proc. kobiet opala biust niezależnie od jego rozmiaru, czy wyglądu. W dalszej części wypowiedzi celebrytka podkreśliła, że noszenie stanika jest po prostu niewygodne i nie widzi takiej potrzeby. Zdjęcie opublikowane przez Maję Bohosiewicz na InstaStories znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Noszenie biustonosza nie jest super wygodne, czy komfortowe. Miałabym go nosić, żeby zasłonić wstydliwe sutki? Mój mąż nosi obcisłe tiszerty i każdy może oglądać jego sutek. Czym różnią się one od moich?

- stwierdziła Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz urządziła dzieciom specjalny pokój. "Najmądrzejsza przestrzeń w naszym domu"

Maja Bohosiewicz ostatnio wyjawiła na Instagramie, że urządziła w swoim domu specjalny pokój dla dzieci. Aktorka ma dwójkę dzieci z mężem Tomaszem Kwaśniewskim, syna Zacharego, który w tym roku kończy osiem lat i córkę Leonię, która niedługo będzie już siedmiolatką. Aktorka zdecydowała się urządzić swoim dzieciom specjalny pokój do nauki. Chociaż początkowo była sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, to szybko okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. "Pokój korepetycji. Najmądrzejsza przestrzeń w naszym domu. Właściwie pokoje dzieci są zbędne, bo i tak śpią z nami, a bawią się w ogrodzie. Ale pokój korepetycji to złoto! Cztery razy w tygodniu przychodzą do nas nauczyciele, więc wchodzą do pokoju, w którym nie ma nic, co rozprasza dzieci, jak zabawki, bałagan itd. Mamy tam wszystkie pomoce dydaktyczne, a poza tym jest to przy wyjściu, więc nauczyciele nie chodzą po całym domu, więc życie rodzinne toczy się obok" - napisała na Instagramie. Zobaczcie, jak wygląda słynny pokój korepetycji.