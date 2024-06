Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski są małżeństwem od niemal pół wieku. Pobrali się w 2000 roku, doczekali się trójki dzieci. Mają dwóch synów: Leona, który związał się z show-biznesem, Stanisława, który jednak wybrał inną drogę, oraz córkę Helenę, która ma 11 lat. Artystka od 1994 roku jest obecna na polskiej scenie muzycznej. Co o jej muzyce sądzi jej mąż? Już wszystko jasne.

Justyna Steczkowska o mężu. Ma zaskakujące zdanie o jej twórczości

Do największych hitów Justyny Steczkowskiej bez wątpienia należą "Dziewczyna Szamana" czy "Oko za oko, słowo za słowo". Niedawno nagrała także utwór na Eurowizję, jednak to nie ona reprezentowała nasz kraj (taką szansę dostała Luna, ale nie wyszła z półfinału). Jej twórczość ma mnóstwo zwolenników, ale czy należy do nich także Maciej Myszkowski? Justyna Steczkowska w najnowszym wywiadzie przyznała, że... nie. Artystka ujawniła, że mąż czasami nawet pozwala sobie na żarty z jej muzyki! "Mój mąż nie jest fanem, a czasem nabija się z moich piosenek" - wyznała w rozmowie z Party. Wyjaśniła także, że Myszkowski uwielbia zupełnie inne gatunki. Przy okazji zdradziła, jakie ma zainteresowania. "Słucha innej muzyki. Przede wszystkim ogląda filmy o rybach, bo jest zapalonym wędkarzem" - dodała Justyna Steczkowska w rozmowie z portalem. Zdjęcia małżonków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski - problemy w związku

Kilka lat temu głośno było o problemach w związku Justyny Steczkowskiej i Macieja Musiałowskiego. W 2019 roku artystka po raz pierwszy o nich opowiedziała. W rozmowie z "Vivą!" wyznała prawdę o szczegółach separacji z mężem. "(...) Trzeba brać pod uwagę, że małżeństwo, partnerstwo, w ogóle życie z drugim człowiekiem nie jest tylko wielką sielanką. Wszyscy to znamy. To jest droga dwojga ludzi, którzy całe życie wzajemnie się uczą i dowiadują czegoś o sobie. Dojrzewają i na każdym etapie życia towarzyszą im inne emocje. W końcu przychodzi czas, w którym zadają sobie pytanie - czy mają coś jeszcze do zaoferowania sobie i światu razem" - powiedziała wtedy. Na szczęście małżonkom udało się pokonać kryzys i do dziś są szczęśliwi.