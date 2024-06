Dokładnie w 1968 roku zekranizowano pierwszą część słynnej powieści Astrid Lindgren. Inger Nilsson, która zagrała rudowłosą Pippi Langstrump, miała wówczas osiem lat. Co ciekawe, nigdy nie zabiegała o to, aby dostać tę rolę. Finalnie przyjęła propozycję od produkcji, nie znając przy tym losów swojej postaci. Podczas wizyty w studiu "Pytania na śniadanie" w 2017 roku, aktorka mówiła o tym, że ma wiele książek o Pippi i to w kilku tłumaczeniach. - Nawet Astrid Lindgren podarowała mi kilka, ale nigdy ich nie przeczytałam - mówiła wówczas. Sprawdźcie, co słychać u 65-letniej gwiazdy, którą w młodości pokochały miliony.

Pippi Langstrump dziś. Ma na koncie więcej produkcji niż opowieść o rudowłosej

"Reżyser nie dawał nam scenariusza, rzadko wkuwaliśmy gotowe kwestie. Zazwyczaj opisywał nam jedynie, co się będzie działo w scenie, jakie emocje mają nasi bohaterowie, co się dzieje w ich głowach. Mówiliśmy własnymi słowami" - tak aktorka wspominała pracę przy słynnej produkcji w rozmowie z "Ehlion". Do dziś rolę rudowłosej dziewczynki darzy ogromnym sentymentem.

Niestety nie ułatwiło jej to zdobycia kolejnych propozycji zawodowych. "Nie chcieli mnie w żadnym teatrze. Mówili, że dla widzów zawsze będę Pippi i 'położę' każdy spektakl. Nikt nie chciał dostrzec we mnie Inger. Bardzo długo musiałam walczyć o swoją tożsamość" - wspominała. Finalnie pojawiła się w produkcjach takich jak "Panik på kliniken" czy "Qué pasó con". Aktorka grała również w "Der Kommissar und das Meer". Do jej ostatnich projektów należą z kolei "Jägarna" i "Rodzina plus". Gwiazda ubolewa natomiast nad tym, że nie gra w teatrze, o czym zawsze marzyła. Angażuje się za to w działalność charytatywną i pomaganie środowisku. Ponadto walczy o prawa dzieci i równość płci.

Pippi Langstrump https://www.youtube.com/watch?v=ypaQuqecEmY

Pippi Langstrump podniosła na duchu pokolenia. Gwiazda otrzymywała wiele podziękowań

Produkcja o przygodach rudowłosej wzrusza do dziś. Inger Nilsson w ciągu swojej kariery otrzymała mnóstwo komplementów i wiadomości pełnych refleksji od widzów. "Dla mnie Pippi była tylko postacią, którą grałam. Przez lata dała mi wiele radości. Dała ją także innym ludziom, zwłaszcza młodym dziewczynom, które powiedziały mi, że były zastraszane, ale które myślały, że 'jeśli Pippi potrafi, ja też dam radę'. Mówiły, że Pippi je uratowała. To niesamowite" - zdradziła aktorka dla portalu Göteborgs-Posten. Jeśli chcecie zobaczyć aktorkę, jak wygląda obecnie, zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.