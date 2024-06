Małgorzata Tomaszewska pokazała córkę. Internauci zwracają uwagę na jedno

Małgorzata Tomaszewska przez prawie pięć lat była prowadzącą "Pytanie na śniadanie". Po zmianach na szczeblach władzy w Telewizji Polskiej, dziennikarka straciła pracę na chwilę przed porodem. Obecnie w pełni jest oddana roli matki i dodaje kolejne zdjęcia z córką. Internauci zwrócili uwagę na pewien szczegół.

Małgorzata Tomaszewska publikuje zdjęcia z córką. Fani patrzą na jedno

Dziennikarka została zwolniona z pracy, co spotkało się z różnymi reakcjami ze względu na to, że była wówczas w zaawansowanej ciąży. Tomaszewska przez jakiś czas nie była wylewna w sieci, najpewniej skupiając się na roli matki. Prezenterka ma też syna Enzo, który niedługo skończy siedem lat. Po czasie wróciła do mediów społecznościowych i chętnie publikowała ujęcia z codzienności. Obecnie Tomaszewska przebywa na zagranicznym urlopie. Postanowiła udostępnić zdjęcie córki na mały pontonie z podpisem: "Księżniczka ma relax". Fotografię znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fani od razu zwrócili uwagę na pewien szczegół, który był już widoczny pod koniec maja, gdy dziennikarka pierwszy raz pokazała córkę. Chodzi o jej bujną czuprynę! Laura ma na głowie naprawdę pokaźną fryzurę, a dokładniej czarne włosy, które mocno się wyróżniają. "O ja cię, jakie ona ma cudne włoski", "Ale fryzura", "Jeju, jaka bujna czuprynka" - czytamy w komentarzach pod postem.

Jak Małgorzata Tomaszewska dba o formę po ciąży? Wyjawiła swoje sekrety

Fanki zasypywały dziennikarkę pytaniami dotyczącymi ćwiczeń czy diety po ciąży. Tomaszewska postanowiła odpowiedzieć zbiorczo na to, w jaki sposób wraca do formy. Skupia się na ćwiczeniach. "Pozwólcie, że odpisze zbiorowo tutaj i zaczniemy od aktywności fizycznej. Ruch dostosowuję do malutkiej. Ćwiczę codziennie - jak mała pozwoli, to pływam pięć do sześciu basenów. Jeśli nie, to po powrocie do domu robię ćwiczenia z aplikacją (15-20 minut). Jak mała ma wyjątkowo zły humor, to biorę ją na ręce i robię z nią przysiady plus unoszenia rąk w górę i na boki (mała to uwielbia i od razu mamy zabawę). Wiem, że bywają nieprzespane noce - sama ostatnio mam pobudki co godzinę na jedzenie, ale staram się, żeby tę aktywność wykonywać codziennie" - napisała na Instagramie. Zapytała także obserwatorów, czy chcą przeczytać o tym, jaką dietę stosuje prezenterka.

Małgorzata Tomaszewska pokazała zdjęcie. Teraz wszyscy wiedzą jak wygląda jej córka Tomaszewska pokazała twarz córki fot. kapif