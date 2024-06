Prowadząca "Pytanie na śniadanie" wygląda na co dzień świeżo i profesjonalnie. Widzimy ją na wizji w eleganckich ubraniach i oczywiście nienagannej fryzurze. Teraz Beata Tadla wygląda nieco inaczej. Fani prezenterki nie szczędzili jej ciepłych słów w komentarzach. Sami zobaczcie.

Beata Tadla olśniewa w nowych włosach. "Cudownie"

Na Instagramie salonu fryzjerskiego, z którego korzysta dziennikarka, widzimy zdjęcie z efektem metamorfozy. Beata Tadla nieco zmieniła kolor i cięcie - obecnie ma nieco krótsze pasma i subtelnie rozjaśnione włosy. Fani dziennikarki docenili ten fakt. "Wyglądasz jak nastolatka", "Jesteś boska Beatko", "Cudownie", "Ja tez taka chcę!", "Ślicznie wyglądasz" - czytamy w komentarzach. Jak w nowych włosach czuje się sama zainteresowana?

Na taką koloryzację miałam ochotę! Dokładnie taką, dziękuję, jestem zachwycona!

- napisała dziennikarka pod zdjęciem. Efekt metamorfozy znajdziecie w galerii.

Beata Tadla szczerze o swoim wyglądzie. "Nigdy mi się nie udawało schudnąć"

Dziennikarka często pozuje na ściankach, przez co możemy przekonać się o jej zgrabnej sylwetce. Ponadto regularnie postuje na Instagramie. Część obserwatorów prezenterki zachwyca się jej wyglądem zewnętrznym. Pytają o to, jak dba o figurę oraz o to, jaką dietę stosuje. Jeszcze kilka lat temu dziennikarka wyglądała zupełnie inaczej. Postanowiła jednak wprowadzić kilka zasad do swojej codzienności, aby czuć się lepiej. Wyszło ponadto na jaw, że dziennikarka nie kontroluje tego, ile waży. "Odkąd przestałam zwracać uwagę na swoją wagę i o tym myśleć, to się samo dzieje. Przedtem całe życie byłam na diecie i nigdy mi się nie udawało schudnąć. Noszę teraz rozmiar pomiędzy 34 a 36. Ale nie wiem, ile schudłam, bo nie ważyłam się od dwóch lat. Mówiąc absolutnie szczerze, nie zwracam na to uwagi. Zmieniłam tryb życia i sposób odżywiania się" - wyznała swego czasu Tadla dla "Życie na gorąco". Prezenterka usunęła z codziennego jadłospisu niezdrową żywność. Dodała także ćwiczenia, aby jeszcze bardziej podtrzymać efekty.