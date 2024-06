12 czerwca w sieci pojawiło się oświadczenie Macieja Dowbora, który poinformował, że po ponad dwóch dekadach pracy dla Polsatu, postanowił rozstać się ze stacją. Tym samym dziennikarz stał się bezrobotny, co postanowiła wykorzystać jego żona. Joanna Koroniewska dodała filmik, na którym pokazuje, jak teraz będzie wyglądać codzienność prezentera.

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor szczerze o tym, że Joanna Koroniewska zamieszcza zdjęcia bez makijażu

Joanna Koroniewska pokazuje mężowi, jak teraz będzie wyglądać jego codzienność na bezrobociu

Nie od dziś wiadomo, że małżeństwo Dowborów uwielbia komediowe filmiki. Często możemy zobaczyć scenki w ich wykonania w social mediach. Tym razem Joanna Koroniewska postanowiła wykorzystać fakt, że jej mąż zdecydował się na odejście z Polsatu. Jest teraz przecież bezrobotny. W opublikowanym wideo aktorka postanowiła zaprezentować, jak teraz będzie wyglądać codzienność dziennikarza. "To co mam mu jeszcze wpisać na listę obowiązków?! Tak, żeby zrozumiał, ile kobiety mają na co dzień w domu do roboty?!" - napisała w opisie postu. "Pierwszy dzień mojego męża na bezrobociu" - brzmi napis na filmiku.

Tutaj masz rzeczy do zrobienia, jeżeli nie ogarniesz tego dzisiaj, zajmujesz się tym jutro. A i przypilnujesz dzieci. Ja jestem o 23 w domu, wracam ze spektaklu. I pamiętaj, kto tu teraz jest szefem

- mówiła Koroniewska, rzucając w stronę odpoczywającego na fotelu Dowbora listę z obowiązkami. Ujęcia z nagrania znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Czy Dowbor na długo pozostanie bezrobotny? Coś w trawie piszczy

Maciej Dowbor to niezwykle doświadczony dziennikarz, który z pewnością należy do grona najbardziej rozpoznawalnych w branży. Możliwe, że na bezrobociu nie pozostanie na długo. Jak opowiedziało Plotkowi źródło z Woronicza, prezenter ma rozpocząć niedługo współpracę z Telewizją Polską. Przecież dla TVP pracuje jego matka - Katarzyna Dowbor. Podobno dostaną wspólny program. - Zaproponowali im na jesień program rodzinny. I to im się spodobało. Możliwe, że najpierw zrobią to i zobaczą, jak się z matką dogadują przed kamerą, a jak to wypali, to później "Pytanie na śniadanie" - mówił nam anonim.

Katarzyna Dowbor skomentowała plotki, czy poprowadzi program z synem. Fot. Kapif.pl