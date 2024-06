Agata Kulesza otworzyła się na temat córki. Ma "konkretny zawód"

Gwiazda znana ze "Skazanej", "Zielonej granicy", "Wesela", "Wilka" czy "Rodzinki.pl" jest szczęśliwą i dumną mamą Marianny. Córka aktorki jest już dorosła i spełnia się w wymarzonej profesji. Wybrała jednak inną ścieżkę kariery niż znana mama. Jesteście ciekawi jej wyboru?

REKLAMA

Zobacz wideo Skrzynecka o trudnych rozmowach z córką

Agata Kulesza z dumą o córce. Marianna ma porządny fach w ręku

Aktorka doczekała się córki z operatorem filmowym Marcinem Figurskim. Dziś Marianna ma 27 lat i jest ogromną inspiracją, a także podporą dla Agaty Kuleszy. - Jeżeli córka mówi o matce, że jest jej przyjaciółką, albo odwrotnie, to jest to pierwsze wskazanie, jak to powiedziała kiedyś Kasia Miller, na terapię. Ja jestem jej mamą, a nie jej przyjaciółką, ona jest moją córką. Mamy bardzo dobrą relację, szczerze i otwarcie rozmawiamy. O pewnych rzeczach sobie opowiadamy, a o pewnych nie. Jak to matka z córką - tak o tej relacji z córką mówiła Kulesza dla cozatydzien.tvn.pl. Marianna tak, jak mama, odniosła sukcesy w życiu zawodowym. - Uważam, że gdyby Marianka miała wielką pasję do aktorstwa, tobym tylko klaskała, mimo tego, że wiem, że to trudny zawód. Cieszę się, że ma konkretny zawód, że jest weterynarzem, ale też wiem i widzę, że w środowisku ciągnie ją do takich artystycznych klimatów, dlatego że wyszła z takiego domu - tak o karierze córki mówiła Kulesza w rozmowie z Katarzyną Nosowską. Co ciekawe, Marianna zagrała u boku mamy jeden raz. Było to przy okazji kręcenia "True Crimes". Kadry aktorki z córką znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agata Kulesza o córce KAPiF.pl

Agata Kulesza o własnej karierze. Mogłaby wrócić do TVP?

Z racji zmiany władzy w Polsce, wielu artystów czy prezenterów na nowo przekonuje się do współpracy z publicznym nadawcą. Jak ta kwestia wygląda u znanej aktorki? - Nie chciałabym, żeby TVP kojarzyła się artystom z podziałem politycznym. Że jeżeli występujesz tam, to musisz mieć takie i takie poglądy. Na to nie ma mojej zgody. Chciałabym, żeby telewizja publiczna znowu wróciła do wartościowych dzieł, do klasyki, do Teatru Telewizji, ale nie tego politycznego. Do sztuki - zaznaczyła swego czasu w rozmowie z Plejadą. Jeśli wspomniane warunki zostaną spełnione, to gwiazda nie będzie miała problemu z występowaniem na antenie TVP.