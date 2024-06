Renata Pałys przemówiła na pogrzebie Marzeny Kipiel-Sztuki. Łamał jej się głos

W Legnicy odbyły się uroczystości pogrzebowe Marzeny Kipiel-Sztuki. Na życzenie zmarłej aktorki żałobnicy ubrali się na kolorowo. Podczas ceremonii przemówiła koleżanka Kipiel-Sztuki z serialu "Świat według Kiepskich", Renata Pałys. Łamiącym się głosem wspomniała historię ich znajomości i wspólnej pracy. Padły poruszające słowa.

Renata Pałys przemówiła na pogrzebie Marzeny Kipiel-Sztuki. "Rozumiałyśmy się bez słów"

Renata Pałys nie ukrywała emocji. Łamał jej się głos, ale udało jej się powiedzieć parę słów. Westchnęła głęboko i opowiedziała o tym, kiedy poznała Marzenę Kipiel-Sztukę. - Znałam Marzenę najdłużej z ekipy całego "Świata według Kiepskich". Poznałam ja tu w teatrze w Legnicy. Zadziwiona byłam jej umiejętnościami i techniką, bo była początkującą aktorką. Gdy w 1999 roku spotkałam ja na planie, to się bardzo ucieszyłam, zawsze nasze wspólne cele były idealne, nie było potrzeba robić powtórek. Rozumiałyśmy się bez słów, nie trzeba było nas reżyserować - powiedziała Renata Pałys na pogrzebie serialowej Halinki ze "Świata według Kiepskich".

Pałys była z Kipiel-Sztuką prawie do samego końca. "Widziałyśmy się w przeddzień odejścia"

Renata Pałys w trakcie mowy pogrzebowej wspomniała też o tym, że miała kontakt ze zmarłą aktorką praktycznie do samego końca. - W ostatnim czasie byłam z Marzeną bardzo mentalnie związana. Widziałyśmy się w przeddzień jej odejścia. Całą noc nie spałam, bo myślałam o Marzenie. Kiedy rano dostałam wiadomość, to byłam z tym właściwie pogodzona - powiedziała aktorka. Na pogrzebie można było usłyszeć standardy jazzowe, które Kipiel-Sztuka bardzo lubiła. Głos zabrał także jej znajomy z Legnicy, Dawid. Wspomniał, że serialowa Halinka była bardzo skora do pomocy i chętnie angażowała się w akcje charytatywne. - Każdy zna ja jako wspaniałą aktorkę, a ja chciałbym dodać, ze to była kobieta bardzo otwarta na ludzi. Współpracowaliśmy przy wielu akcjach charytatywnych, zawsze znajdowała czas na takie akcje. Jeśli nie mogła zagrać koncertu, to zapraszała do domu, żeby znaleźć jakieś fanty na licytacje. W domu Marzeny nie ma obrazów z seriali, a jedynie pamiątki z akcji charytatywnych. Taka była Marzena - gotowa porzucić nawet obowiązki zawodowe, żeby działać na rzecz innych - powiedział znajomy zmarłej aktorki. Zdjęcia z pogrzebu Marzeny Kipiel-Sztuki znajdziesz w galerii na górze strony.