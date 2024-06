Ostateczny koniec Wolnego w TVP. "Nowa władza zdecydowała"

Tomasz Wolny to popularny prezenter, który prowadził wiele programów na antenie Telewizji Polskiej. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Pytaniu na śniadanie", gdzie tworzył parę z Idą Nowakowską. Zdjęcie z planu znajdziecie w galerii na górze strony. Wolny zniknął ze śniadaniówki po jesiennych wyborach. Prezenter miał jednak nadzieję na poprowadzenie koncertu na antenie Telewizji Polskiej. Jak poinformował, stacja podobno nie wyraziła na to zgody.

Tomasz Wolny o zakończeniu współpracy. "Nowa władza TVP właśnie zdecydowała..."

Tomasz Wolny opublikował długi wpis, w którym poinformował o zwolnieniu z Telewizji Polskiej. Wyjawił kulisy zakończenia współpracy. "Wszystko jasne. (Nie)zakazane - dla mnie jednak zakazane. Po miesiącach dumania nowa władza TVP właśnie zdecydowała, że nie pozwala, bym w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego tradycyjnie poprowadził koncert "(Nie)Zakazanych piosenek" na Placu Piłsudskiego. Wyłącznie na prośbę Powstańców cierpliwie czekałem na decyzję w tej sprawie, ale skoro wszystko jasne, to tym samym ostatecznie rozstaję się z Telewizją Polską. Kilkunastoletni rozdział, który okazał się niesamowitą przygodą (bo gdy robisz to, co kochasz, to trudno mówić o pracy), dobiegł końca" - pisał na swoim profilu na Instagramie.

Tomasz Wolny miał także jedną prośbę. "Dla chłopaka wychowanego w duchu miłości do Polski, do naszych bohaterów, było to spełnienie marzenia i nic w telewizji nie liczyło się dla mnie bardziej. Nie wiem, kto jako prowadzący spełni kryteria nowych decydentów TVP, ale pozwólcie pożegnać się prośbą. Bo pewnie będzie nieco inaczej. Nie będzie kamizelki, nie będzie jej autorki i wielu wspaniałych, ale wciąż będą ich koledzy i koleżanki. Niech Plac Piłsudskiego jak zwykle pęka w szwach" - pisał Tomasz Wolny.

Rafał Mroczek skomentował post Tomasza Wolnego. "Jesteś niezastąpiony"

Pod postem Tomasza Wolnego pojawiło się dużo komentarzy od internautów. Głos zabrał także aktor Rafał Mroczek. Nie szczędził miłych słów w kierunku dziennikarza. "Tomku, jesteś niezastąpiony. Twoja postawa jest godna Powstańca. Dziękuję" - napisał w komentarzu aktor.