Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zyskali sławę i rozpoznawalność, dzięki udziałowi w uwielbianym przez widzów show "Taniec z gwiazdami". Oboje wielokrotnie pojawili się na parkiecie tanecznego programu i mają na swoim koncie zwycięstwa. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke od lat tworzą zgrany i szczęśliwy związek, a wspólnymi chwilami chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. W maju 2022 roku para się zaręczyła. Z kolei w październiku tego samego roku powitała na świecie córkę Różę. W lutym tego roku para tancerzy wzięła ślub cywilny. Natomiast w czerwcu odbyła się druga ceremonia. Uroczystość miała miejsce we Włoszech. Zakochani właśnie pokazali, jak wyglądał ich pierwszy taniec. Nagranie zachwyciło internautów.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke pokazali pierwszy taniec. Tak wywijali

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke w dniu ślubu prezentowali się iście elegancko. Każde z nich miało przygotowane aż dwie stylizacje. W przypadku tancerza były to ciemne garnitury, ale bez wątpienia to jego partnerka przykuła największą uwagę. Początkowo Hanna Żudziewicz miała na sobie długą i obcisłą koronkową suknię z długim trenem. Później zmieniła kreację na białą aksamitną suknię o nieco rozkloszowanym kroju. To właśnie w niej zatańczyła swój pierwszy taniec w ramionach męża. Zakochani zatańczyli do utworu "Can't Help Falling in Love" Elvisa Presleya. "Pierwszy taniec państwa Jeschke" - napisali wyraźnie podekscytowani. Warto zauważyć, nie nie tylko wyszukana choreografia wzbudza uwagę, ale przede wszystkim wielki uśmiech na twarzach i radość w oczach świeżo upieczonych małżonków. Jesteście ciekawi, jak wyglądał pierwszy taniec Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zachwycili internautów. Posypały się komplementy

Nagranie z pierwszego tańca zostało opublikowane na instagramowych profilach Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke. Internauci byli pod ogromnym wrażeniem i nie przeszli wobec niego obojętnie i niemalże od razu ruszyli do komentowania. W kierunku pary padło mnóstwo ciepłych słów. "Wyglądacie przepięknie, piękny i wzruszający taniec pełen miłości i szczęścia" - napisała jedna z internautek. "Przepięknie, subtelnie, romantycznie, z klasą" - dodała kolejna. "Można na was patrzeć cały czas" - stwierdziła następna. "Jeju, widać jacy jesteście szczęśliwi. Często pary są tak zestresowane, a u was widać po prostu czyste, szczere szczęście...cieszenie się sobą" - napisała jeszcze jedna. ZOBACZ TEŻ: Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz mają mieszkanie jak z katalogu. Złote krany i modne płytki w łazience