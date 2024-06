Mateusz Borek ma o dekadę młodszą żonę. Kim jest jego ukochana?

Mateusz Borek jest jednym z bardziej popularnych komentatorów sportowych. Przez wiele lat związany był z Polsatem. Obecnie współpracuje z Telewizją Polską. Jest również współzałożycielem "Kanału Sportowego" na YouTubie. Prywatnie od kilkunastu lat związany jest z młodszą o dekadę Joanną. Komentator rzadko jednak dzieli się prywatnością w sieci i sporadycznie zabiera partnerkę na branżowe wydarzenia.

Mateusz Borek ma młodszą o dziesięć lat żonę. Oto historia ich związku

W 2006 roku Mateusz Borek prowadził finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wówczas poznał modelkę Joannę Chętnik, która występowała na scenie. Ta niemalże od razu wpadła mu w oko. Jakiś czas później między tą dwójką narodziło się uczucie i oficjalnie zostali parą, a w 2008 roku na świecie pojawił się ich syn Jakub. Chłopiec urodził się w trakcie Euro 2008, które komentował świeżo upieczony tata. Mateusz i Joanna nie ukrywają wizerunku syna i co jakiś czas można go zobaczyć na zdjęciach w mediach społecznościowych. W 2014 roku para sformalizowała związek i powiedziała sobie sakramentalne 'tak'. Szczegóły ceremonii ślubnej nie są jednak powszechnie znane. Jesteście ciekawi, jak wygląda żona Mateusza Borka? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Kim jest żona Mateusza Borka? "Żyję w zgodzie ze sobą"

Joanna Borek od lat związana jest z branżą modową. Jej karierę można śledzić na Instagramie, gdzie chętnie chwali się efektami różnorodnych profesjonalnych sesji zdjęciowych. Oprócz tego prowadzi dom. Jest bardzo rodzinna. "Działam sobie w swojej branży od 20 lat. Zajmuję się domem. Dbam o syna i męża. Nie chodzę na ścianki. Odmawiam sesji okładkowych do pism. Żyję w zgodzie ze sobą. Wolę zrobić dobrą kolację i obejrzeć film w domu, niż imprezować. Taka jestem. Cenię sobie w życiu prawdę i takimi ludźmi się otaczam" - pisała w jednym z postów. Profil Joanny Borek obserwuje już prawie 24 tys. użytkowników. Oprócz kadrów zawodowych możemy na nim znaleźć również liczne zdjęcia z podróży. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Łaska i Mateusz Damięcki byli zakochani po uszy. Rozstali się znienacka. Aktor zostawił ukochaną.