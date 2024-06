12 czerwca Maciej Dowbor zaskoczył wiele osób informacją o tym, że nie będzie już dalej pracować w Polsacie. "Z tą decyzją biłem się od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu" - pisał w mediach społecznościowych. Maciej Dowbor poinformował także o powodzie swojej decyzji. "Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" - dodał. Całą sytuację skomentowała dla nas Agata Młynarska.

Agata Młynarska wyjawiła w rozmowie z Plotkiem, co sądzi o zakończeniu przez Macieja Dowbora współpracy z Polsatem. - To nie jest dobra wiadomość dla Polsatu, bo traci zżytego ze stacją, znającego ją od podszewki i lubianego przez widzów dziennikarza - wyznała. Agata Młynarska nie szczędziła także pozytywnych słów na temat pracy męża Joanny Koroniewskiej. - Maciej jest bardzo sprawny w tym, co robi. Profesjonalny i, co ważne, ma wdzięk. Kamera go lubi, widzowie również - dodała w rozmowie z Plotkiem. Agata Młynarska wyjawiła także, czego życzy Maciejowi Dowborowi. - Jestem przekonana, że świetnie poradzi sobie na rynku mediów. Życzę mu powodzenia - skwitowała Agata Młynarska i dodała, że dziennikarza zna od dziecka, a w przeszłości mówił do niej "ciociu". Chcecie powspominać karierę Macieja Dowbora w stacji? Zdjęcie dziennikarza wykonane podczas Polsat Hit Festiwalu znajdziecie w galerii na górze strony.

Odejście Macieja Dowbora z Polsatu skomentowała także jego żona, Joanna Koroniewska. Dziennikarz może liczyć na wsparcie ukochanej. "Kochanie. Jestem z tobą, wspieram cię w każdej twojej decyzji. Zawsze!" - napisała Joanna Koroniewska pod postem swojego męża. Dajcie znać w ankiecie na dole strony, co wy sądzicie o odejściu dziennikarza ze stacji.