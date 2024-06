Maciej Dowbor to jeden z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów w Polsce. Karierę medialną rozpoczął od stażu w radiowej Trójce, w której później był wydawcą i prowadził serwis sportowy "Departament Sportu" (w latach 1999–2001). Następnie rozpoczął pracę w Grupie TVN. Później związał się z TVP, gdzie współprowadził "Pytanie na śniadanie", po to by ostatecznie w 2005 roku trafić do telewizji Polsat, w której pracował przez blisko 20 lat.

Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu. "Z tą decyzją biłem się od kilkunastu miesięcy"

Maciej Dowbor zaskoczył wszystkich, gdy 12 czerwca opublikował w swoich mediach społecznościowych emocjonalne oświadczenie. Dziennikarz poinformował tym samym, że kończy właśnie współpracę z telewizją Polsat.

Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój "związek" z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiajac po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia

- napisał.

Maciej Dowbor o zaletach Polsatu. Koroniewska zachwycona

Maciej Dowbor przyznał, że stacja dała mu mnóstwo szans na rozwój zawodowy. "W Polsacie spędziłem 20 lat bez kilku miesięcy. To był fantastyczny czas, który mnie ukształtował i w ogromnej mierze zawodowo stworzył. Otrzymałem mnóstwo szans rozwoju, robiłem rzeczy, o których wcześniej bym nie marzył! Dziesiątki programów, setki odcinków, niezliczone koncerty i inne wydarzenia sceniczne — sam sobie tego zazdroszczę!" - kontynuował. Dodał, że to właśnie tam poznał mnóstwo przyjaciół i podziękował widzom. Napisał również, że na razie planuje odpocząć i po raz pierwszy od wielu lat spędzić wakacje z rodziną, a nie na planie, a co będzie dalej - "czas pokaże". Kto wie, może dołączy do Katarzyny Dowbor w TVP? My z pewnością bylibyśmy podekscytowani takim obrotem spraw. Partnerka życiowa dziennikarza, Joanna Koroniewska skomentowała jego post wzruszającymi słowami: "Kochanie. Jestem z tobą, wspieram cię w każdej twojej decyzji. Zawsze!" - napisała wyraźnie zadowolona.