Pol'and'Rock Festival zbliża się wielkimi krokami. Nie zabraknie na nim zespołu Ich Troje, który początkowo nie został zakwalifikowany do występu. Michał Wiśniewski przyjął tę decyzję z pokorą. - Wysłaliśmy zgłoszenie. Zrobiliśmy to specjalnie dla was. To, że nie dostaliśmy się na ten festiwal i że nie wystąpimy, to jest prawo organizatora - mówił Wiśniewski i zachęcał internautów do wzięcia udziału w wydarzeniu. Po tych słowach Jerzy Owsiak, dyrektor kreatywny Pol'and'Rock Festivalu, zmienił zdanie. O powodzie swojej decyzji napisał w mediach społecznościowych. "Nie dość, że propozycja Ich Troje odrzucona, to jeszcze Michał Wiśniewski na ten festiwal wszystkich zaprasza i uznaje decyzję jury. I tutaj wykonałem gest już kilka tygodni temu. Osobiście zadzwoniłem do Michała" - pisał w mediach społecznościowych.

Michał Wiśniewski o Pol'and'Rock Festivalu. "Po to jest dyrektor artystyczny..."

Decyzja Jurka Owsiaka wzbudziła niemałe poruszenie w sieci. Michał Wiśniewski wypowiedział się na temat nieprzychylnych komentarzy w rozmowie z Plejadą. "Wiem, że się zbiera hejt i staram się tego nie czytać, bo zdajemy sobie sprawę, że każdego nie da się zadowolić. To nie była moja decyzja. 20 lat nie byłem do Opola zapraszany, ale ja nie narzekam na to" - zaczął. Wspomniał o Jerzym Owsiaku.

Po to jest dyrektor artystyczny takiego festiwalu, żeby o tym decydować. Myślę, że nie kradniemy nikomu miejsca na tym festiwalu, tylko przypominamy się ludziom, którzy pamiętają, że zespół Ich Troje to jest rockowa kapela

- skwitował dla Plejady.

Michał Wiśniewski zwrócił się do hejterów. "Niech przeczytają ten tekst jasno"

Michał Wiśniewski postanowił także przypomnieć hejterom, jak brzmi motto Pol'and'Rock Festivalu. Nie ma w nim miejsca na negatywne emocje. "Nie wiem, czy oni pamiętają, jakie jest motto tego festiwalu, ale jeżeli pamiętają, to niech przeczytają je jeszcze raz. Niech przeczytają ten tekst jasno i wtedy będą wiedzieć, na czym to polega. Bo jeżeli oczekujemy troszeczkę tolerancji, zalecane jest pokazać, że jesteśmy otwarci na wszystko. W ten sposób nie wolno nam się zachowywać" - kontynuował dla Plejady. Opowiedział także o tym, jak zareagował na decyzję Jerzego Owsiaka. "To jest miłe zaskoczenie. Ja Jurkowi już podziękowałem, ze zdziwieniem, ale podziękowałem. To jest strasznie miłe i na pewno tę szansę wykorzystam, bo to najprawdopodobniej będzie jedyna moja szansa w życiu" - skwitował Wiśniewski.