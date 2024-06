Wersow, czyli Weronika Sowa, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce. Jej kanał na YouTubie subskrybuje ponad dwa i pół miliona internautów. To właśnie na tej platformie Wersow często pokazuje swoje życie prywatne, co cieszy się dużą oglądalnością. Na kanale influencerki nie brakuje także filmików o jej dokonaniach zawodowych. Niedawno youtuberka opublikowała kilka odcinków dokumentu ze swojej trasy koncertowej "Wersow On Tour". Jeden klip z jej narzeczonym Karolem "Frizem" Wiśniewskim szczególnie zwrócił uwagę internautów.

Zobacz wideo Tribbs opowiedział o współpracy z Wersow. Wspomniał też o osiągnięciach sportowych

Friz odpowiedział nauczycielowi śpiewu. Wtedy włączyła się Wersow. "To jest chamskie"

W drugim odcinku dokumentu trwały przygotowania do występu Wersow. Youtuberka i jej team przez kilka tygodni dopracowywali szczegóły, aby trasa koncertowa odniosła sukces. Podczas prób na scenie zaprezentował się także Friz. Jakub Chrzan, nauczyciel śpiewu Wersow, zaproponował narzeczonemu youtuberki, aby spotkali się ponownie w celu przećwiczenia utworu. - Co? Co ty chłopie. Już za późno - usłyszał w odpowiedzi. Wersow postanowiła obronić swojego narzeczonego. - To jest chamskie, jak ty mu tak mówisz tutaj. Przecież i tak, wiesz, zmobilizował się, wpadł tutaj. Nie mów mu tak przy ludziach. To jest trochę chamskie z twojej strony. "Musisz do mnie wpaść". Do mnie ciśnij, mnie ciśnij, a jego zostaw w spokoju - mówiła zdenerwowana Wersow do swojego trenera wokalnego. Chcecie zobaczyć zdjęcie z występu youtuberki? Znajdziecie je w galerii na górze strony.

Friz musi zmierzyć się z krytyką. "Zachował się nie w porządku"

Zachowanie Friza i jego odpowiedź do nauczyciela śpiewu bardzo nie spodobała się internautom, którzy ruszyli z komentarzami pod odcinkiem. "Mega słaba akcja", "Widać, że gościowi zależało, żeby wszystko było profesjonalnie, doceniał twoją pracę i wysiłek i nie chciał, żeby Karol to przyćmił", "Uważam, że Karol zachował się nie w porządku", "Przykre bardzo" - pisali w licznych komentarzach. Podzielacie ich opinię? Dajcie znać w sondzie na dole strony. ZOBACZ TEŻ: Wersow w naturalnych włosach. Nie tylko to się zmieniło. Takiej jej jeszcze nie widzieliście