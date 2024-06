Jerzy Gruza, twórca m.in. "Czterdziestolatka", był wybitnym reżyserem. Mężczyzna latami cieszył się opinią, że może zawrócić w głowie niejednej kobiecie. Choć miał żonę, to latami łączyła go bliska relacja z Tatianą Sosną-Sarno, która w ostatnich latach jego życia była mu najbliższa. "Bardzo mi imponowało, że jest taki twórczy, a w tym, co robi, precyzyjny. Świetnie mi się z nim tworzyło, pracowało i rozmawiało. Byłam nim absolutnie zafascynowana" - powiedziała po jego śmierci na łamach "Vivy!".

Jerzy Gruza i Tatiana Sosna-Sarno przyjaźnili się latami. Razem prowadzili znany warszawski klub

Jerzy Gruza i Tatiana Sosna-Sarno bez wątpienia tworzyli nietypową relację. Poznali się, gdy reżyser zaprosił aktorkę do udziału w jednym z odcinków "Czterdziestolatka". Wówczas jedynie się polubili. Żadne z nich nie spodziewało się, że lata później narodzi się między nimi coś więcej. W 1992 roku Jerzy Gruza odnalazł Tatianę Sosnę-Sarno w lokalu gastronomicznym, który prowadziła. Okazało się, że ma dla niej propozycję nie do odrzucenia. Reżyser marzył o otworzeniu klubu, brakowało mu jedynie odpowiedniego wspólnika. "Wtedy dobrze stałam finansowo. Powiedziałam, że wszystko sfinansuję, a potem z zysków będziemy się dzielić i będę sobie swoją część odbierać. Tak powstał klub "Scena", który niebawem stał się bardzo popularny w świecie artystycznym" - wyznała aktorka na łamach "Vivy!. W późniejszych latach Jerzy Gruza obsadzał Tatianę Sosnę-Sarno we własnych produkcjach. Oboje bardzo się przyjaźnili i mnóstwo czasu spędzali wspólnie. Wielu przekonanych było, że tworzą parę, jednak reżyser miał żonę, a aktorka męża. "Jurek miał różne swoje miłości, które mnie w ogóle nie interesowały. Czasem pytał, czy nie jestem zazdrosna. I nie wierzył, że nie jestem. A ja naprawdę cieszyłam się, że jest szczęśliwy. A jak był nieszczęśliwy, przeżywałam to na równi z nim" - powiedziała w wywiadzie dla "Vivy!".

Tatiana Sosna-Sarno szczerze o relacji z Jerzym Gruzą. "Na pewno gdzieś tam była miłość"

Tatiana Sosna-Sarno twierdzi, że Jerzy Gruza rzadko widywał się z żoną. Przez wiele lat, to ona była dla niego podporą i wsparciem. "Na pewno gdzieś tam była miłość. On chciał, żebym była blisko i to mnie dowartościowywało. Telefonował, domagał się spotkań. Cały mój czas był pod znakiem Jerzego" - wyjawiła na łamach "Vivy!". Tatiana Sosna-Sarno rozwiodła się z mężem, jednak Jerzy Gruza nigdy nie zdecydował się zostawić żony.