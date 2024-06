Cóż za zmiana u Luny! Piosenkarka przeszła zaskakującą metamorfozę

Luna zasłynęła w mediach, gdy została wybrana w polskich preselekcjach do reprezentowania Polski na 68. Konkursie Piosenki Eurowizji. Dzięki temu piosenkarka zyskała sporą popularność w kraju, a jej poczynania zaczęło śledzić wielu. Okazuje się, że 24-latka przeszła metamorfozę i nie wygląda tak jak wcześniej. Wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na zmianę.

Luna postawiła na zmianę. Już wiadomo, dlaczego przeszła metamorfozę

Występ Luny na Eurowizji nie był zbyt udany, a wszystko przez to, że z piosenką "The Tower" nie udało jej się awansować do finału konkursu. Ostatecznie zajęła 12. miejsce z 35 punktami, a awansować mogło dziesięć reprezentacji. Piosenkarka wróciła do kraju i najwyraźniej ma teraz chęci, by rozwijać karierę w Polsce. Na najnowszych zdjęciach widać, że coś zmieniło się w wyglądzie 24-letniej gwiazdy. Chodzi dokładnie o jej włosy. Luna zdecydowała się na drastyczną zmianę fryzury i pokazała się w krótkich włosach do ramion! Cóż za odważna decyzja gwiazdy! Jej zdjęcie po metamorfozie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Już wiadomo, dlaczego zdecydowała się na ten krok.

Uwielbiam zmiany! Moje włosy podążają za rytmem mojego życia. To echo zmian w mojej muzyce i sercu. Nowa fryzura, za chwilę nowy singiel, to kolejny krok w mojej podróży

- wyjawiła w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Luna w szczerych słowach o hejcie. Chodzi o jej wygląd

Celebrytka wyznała, że z hejtem spotyka się często. Fala nieprzychylnych komentarzy pojawiła się po przegranej w półfinale Eurowizji. Jak jednak wyznaje Luna, hejterzy głównie skupiają się na jej wyglądzie i w ten sposób w nią uderzają. Piosenkarka jest osobą bardzo wrażliwą, więc trudnym jest dla niej, by nie przejmować się komentarzami, a także, by na to nie reagować.

Osoba, która hejtuje, sama siebie tym karmi. Ja najczęściej spotykam się z negatywnymi komentarzami dotyczącymi mojego wyglądu, czy sposobu bycia. Jestem bardzo wrażliwą osobą, więc trudno mi zupełnie na to nie reagować

- wyznała podczas rozmowy z reporterem cozatydzien.tvn.pl.

