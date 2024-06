Nowe projekty Przetakiewicz niektórych zaskoczyły. W końcu stoi za nimi jedna z najbardziej szykownych Polek. Kolekcję La Manii, czyli marki, która powstała "z myślą o kobietach, które są jednocześnie silne, świadome swojej wartości, a zarazem lubią manifestować swoją kobiecość", można było zobaczyć na warszawskiej Pradze, gdzie właśnie 11 czerwca odbył się wyjątkowy pokaz. Gospodyni wydarzenia ubrała się skromnie, ale z klasą. Postawiła na czarny total look, który składał się z zestawu garniturowego. Co natomiast miały na sobie znane gościnie pokazu?

Hanna Lis odsłoniła zgrabne nogi. Monika Olejnik postawiła na kontrast

Przejdźmy teraz do zaproszonych sław. Hanna Lis, która nie bywa często na salonach, pojawiła się w czarnej sukience z długim rękawem z różą 3D. Ten trend króluje na salonach kolejny sezon. Do tego dziennikarka założyła klasyczne sandałki na obcasie i pokazała tym samym zgrabne nogi. Co natomiast miała na sobie Monika Olejnik? Gwiazda TVN pokazała się w małej czarnej, którą postanowiła przełamać białą marynarką. Kontrast wyszedł bardzo dobrze. Do tego czarne korale i połyskujące obuwie. Warto dodać, że podczas pokazu towarzyszył dziennikarce jej ukochany, czyli Tomasz Ziółkowski, którego zdjęcia znajdziecie oczywiście w galerii, poza wspomnianymi kreacjami.

Joanna Przetakiewicz podczas pokazu KAPiF.pl

Ewa Chodakowska wparowała cała na biało. Omenaa Mensah w sukni z dekoltem

Znana trenerka odwiedziła Joannę Przetakiewicz z mężem Lefterisem Kavoukisem. Ewa Chodakowska uwielbia całkowicie białe stylizacje, o czym po raz kolejny mogliśmy się przekonać. Tego wieczoru założyła nowoczesne białe spodnie o luźnych nogawkach, pasujący do tego żakiet oraz ciekawe buty na platformie, odsłaniające palce. Wyszło stylowo, a zarazem lekko, kobieco i idealnie na upalny wieczór. Jej dobra koleżanka, Omenaa Mensah, olśniewała w połyskującej z daleka długiej sukni z dekoltem i skórzanej marynarce. Dobrała do tego czarne klapki, które nadały luzu całej kreacji. Całość prezentowała się elegancko, a zarazem nieco drapieżnie. Jak wam się podoba?