Dotarła do nas smutna informacja z zagranicy. Nie żyje Ben Potter, słynny youtuber i twórca popularnego kanału Comicstorian. W chwili śmierci mężczyzna miał jedynie 40 lat. Jak się okazuje, Ben Potter zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku. Informacje o tragicznym wydarzeniu przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych jego żona Nathalie Potter.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner o ostatnich chwilach ojca

Ben Potter nie żyje. Żona pożegnała go w pięknych słowach. "Był naszą opoką"

Nathalie Potter zamieściła emocjonalny wpis na platformie X, w którym poinformowała o śmierci męża. Mężczyzna zmarł w sobotę 8 czerwca w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Kobieta nie zdecydowała się jednak na ujawnienie okoliczności zdarzenia, ani wyjawienie dokładnej przyczyny śmierci. W dalszej części wpisu Nathalie Potter poświęciła kilka słów zmarłemu mężowi. Pożegnała go w wielkim wzruszeniu. "Wielu z was znało go jako Comicstoriana, opowiadającego historie z wielu różnych mediów" - zaczęła, po czym dodała: "Dla swoich bliskich był jedną z najlepszych i najbardziej wspierających osób, o jakie można prosić. Jako mąż, syn, brat, przyjaciel, a nawet po prostu nieznajomy, Ben był kochający i szczery. Był osobą, która potrafiła wysłuchać i znaleźć czas dla bliskich. Robił wszystko, co w jego mocy, żeby wszyscy się śmiali i upewniał się, że wszystko u nich w porządku. Był naszą opoką i dodawał otuchy swoim bliskim, gdy tego potrzebowali" - napisała.

Kim był Ben Potter? Zgromadził miliony subskrybentów. Takie treści publikował

Ben Potter zasłynął przede wszystkim jako twórca youtubowego kanału Comicstorian. Mężczyzna zgromadził na swoim koncie ponad trzy miliony subskrybentów. Popularność zdobył jako narrator komiksów, a także autor podcastu o nazwie "Weekly Pull Podcast", który również opierał się na tematyce związanej z komiksami. Ostatni film został opublikowany na YouTubie przez Bena Pottera w piątek 7 czerwca, zaledwie dzień przed jego śmiercią. ZOBACZ TEŻ: Weronika Książkiewicz pogrążona w żałobie. Zmarł ojciec jej syna. Krzysztof Latek miał 59 lat.