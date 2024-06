Barbara Sienkiewicz zmarła 7 czerwca. Dała się poznać jako aktorka, ale szczególnie głośno w przestrzeni publicznej zrobiło się o niej wówczas, gdy mając 60 lat urodziła bliźniaki - Piotra i Anię, obecnie dziewięciolatków. Jak wiadomo, dzieci trafiły do pieczy zastępczej, a o ich losie, a co za tym idzie prawnym opiekunie, decydować będzie sąd. Kiedy odbędzie się rozprawa dotycząca ich przyszłości?

Co dalej z dziećmi Barbary Sienkiewicz? Na rozprawę w sądzie jeszcze długo poczekamy

W 2015 roku Barbara Sienkiewicz publicznie ogłosiła, że zdecydowała się na późne macierzyństwo i urodziła bliźniaki. Nigdy nie wyjawiła, kto jest ich ojcem. Zdjęcia matki z dziećmi znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Podkreślała także, że sporządziła testament w razie swojej śmierci, choć czuła się wtedy doskonale. Wyjawiła, że wskazała, kto miałby zająć się bliźniakami, gdyby jej zabrakło. Niestety, dzieci zostały osierocone. Jak informuje "Fakt", warszawski sąd rodzinny już wszczął postępowanie i umieścił bliźnięta w pieczy zastępczej. "Z uwagi na dobro małoletnich bardziej szczegółowe informacje nie mogą zostać udzielone" - przekazała dziennikowi Magdalena Spinek, zastępczyni kierownika sekretariatu V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

Rozprawa, która ma zadecydować o losie Piotra i Anny, jak podaje "Fakt", ma odbyć się dopiero w październiku tego roku. Data jest tak odległa ze względu na sporą liczbę spraw do rozpatrzenia - to jeden z najbardziej obciążonych sądów w Polsce. Możliwe, że prowadzący sprawę będzie chciał również wziąć pod uwagę opinię dzieci - są już na tyle duże, by pod okiem psychologa, móc się wypowiedzieć.

Kto zajmie się dziećmi Barbary Sienkiewicz? Sąd wysłucha osobę wskazaną przez zmarłą

Sprawa stała się ponownie głośna, gdyż według przekazów medialnych, to Wanda Nowicka - posłanka Lewicy, miała zostać wskazana przez Sienkiewicz jako potencjalny opiekun dzieci, choć sama zaprzeczyła tym doniesieniom.- Mogę zapewnić, że jest grupa osób z bliskiego kręgu społecznego pani Barbary, które bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby dzieci pani Barbary miały jak najlepszą opiekę - mówiła Plejadzie polityczka. W sprawie wypowiedziała się także mecenas, która specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

Z mojej praktyki wynika, że sąd bierze pod uwagę uzasadnione preferencje zmarłego rodzica i to świetnie, że zmarły je wcześniej zakomunikował, bo to często ułatwia sądowi decyzję. Jest to rozwiązanie, które rekomenduję rodzicom, szczególnie jeśli od razu uzyskują zgodę potencjalnego opiekuna. Sąd musi jednak zweryfikować, czy są spełnione wszystkie przesłanki, co do możliwości sprawowania takiej opieki i oczywiście nie jest związany wolą rodzica. Sąd wysłucha też osobę, która została wskazana jako potencjalny opiekun. Jeżeli ta osoba takiej roli pełnić nie chce, nie ma obowiązku podejmować się tak odpowiedzialnego zadania na lata. Zatem jeśli - jak wynika z przekazu medialnego - pani Nowicka nie chce przyjąć na siebie tego obowiązku, nie musi tego robić

- specjalnie dla "Faktu" mówiła mecenas Agnieszka Dębowska-Szymańska.