Polska jest jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który do dziś nie wdrożył dyrektywy zapewniającej twórcom filmowym prawa do wynagrodzenia z tantiem z Internetu, czyli między innymi platform streamingowych. Artyści już od jakiegoś czasu poruszają tę kwestię publicznie, jednak do tej pory nie udało im się nic zdziałać w tym temacie. Przyszła więc pora na bardziej zdecydowane działania. We wrotek 11 czerwca polscy artyści przybyli pod Sejm, aby zaprotestować przeciw opieszałości rządzących. Tego dnia odbyło się także posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego poruszono między innymi wspomnianą kwestię. Kto pojawił się na proteście?

Polscy artyści protestują przed Sejmem. Pojawiły się także Joanna Opozda i Małgorzata Ostrowska-Królikowska

We wtorek 11 czerwca pod Sejmem tłumnie zgromadzili się przedstawiciele polskiego środowiska filmowego. Wspólna sprawa połączyła artystów. Wśród protestujących wypatrzeć można było Joannę Opozdę ubraną w zwiewną różową sukienkę i jej (wkrótce byłą) teściową Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, która założyła na tę okazję jasny lniany zestaw. Aktorka w dalszym ciągu czeka na rozwód z Antonim Królikowskim, który układa życie u boku nowej partnerki. Panie wyraźnie stroniły od swojego towarzystwa. W wydarzeniu wzięło udział także wiele innych polskich gwiazd. Fotoreporterzy wypatrzyli w tłumie między innymi: Magdalenę Boczarską, Agnieszkę Grochowską, Maję Ostaszewską, Rafała Zawieruchę i Barbarę Kurdej-Szatan. Zdjęcia z protestu znajdziecie w naszej galerii.

