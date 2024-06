10 czerwca świat obiegła niezwykle smutna wiadomość. Zmarł wybitny polski operator filmowy, Arkadiusz Tomiak. Mężczyzna zginął tragicznie. Stracił życie w wypadku samochodowym, podczas trasy do Koszalina. 55-latek wybierał się na festiwal "Młodzi i film". W miejscowości Lubiewice w jego samochód uderzyło BMW. Operator filmowy wraz ze swoim autem zderzył się z ciężarówką, pod którą został wepchnięty. Samochód zapłonął. Mężczyznę pożegnały znane gwiazdy.

Gwiazdy żegnają Arkadiusza Tomiaka. Wzruszające posty w mediach społecznościowych

Arkadiusz Tomiak został pożegnany przez wiele gwiazd. W mediach społecznościowych nie brakuje wzruszających postów. Jako jedna z pierwszych głos zabrała Joanna Kos-Krause, reżyserka i scenarzystka. "Pamiętam wszystko. Jak kładłeś się z poduszkami na głowie i mówiłeś: 'chwileczkę, zaraz wymyślę', pamiętam nasze wakacje, twoje dostawy węgorza i serdeczność. I światło w twoich filmach. I oczach. Nie ma słów, zostało światło" - napisała na Facebooku.

Piotr Stramowski z kolei opublikował zdjęcie operatora filmowego z krótkim podpisem: "Arek Tomiak 1969-2024". Zmarłego znała również Magdalena Różdżka, która pod wpisem Stramowskiego zamieściła krótki komentarz: "Nie mogę się pozbierać". Swój ogromny żal wyraziła również Sonia Bohosiewicz. Opublikowała post w mediach społecznościowych. Wyznała, że jest jej niezwykle przykro. "Delikatny w uwagach, zawsze z życzliwym uśmiechem, z sercem na dłoni, wyborny kompan do wygłupów i wybitny do pracy. A w pandemii dowoziłeś Januszowi obiady. Tata - tak mówili o tobie twoi... Areczku. Areczku, my mamy przecież niedokończony film… Całym sercem z rodziną Arka" - napisała aktorka na Instagramie.

Borys Szyc podkreślił z kolei, że operator filmowy nauczył go wielu umiejętności, które przydały się w karierze aktorskiej. "Kochaliśmy cię, brachu, wszyscy. Nauczyłeś mnie jak się zachowywać przed kamerą i poza nią. Dla ciebie zawsze ekipa była najważniejsza. (...) Tyle wspólnych spotkań, tyle przytulania i śmiechu. Radości z życia. Bo byłeś właśnie królem życia, otaczało cię tyle miłości" - napisał aktor w sieci. Zdjęcia Arkadiusza Tomiaka znajdziecie w galerii na górze strony.

Arkadiusz Tomiak miał na koncie wiele sukcesów. Gwiazdy z bólem pożegnały zmarłego

Arkadiusz Tomiak dorobił się ogromnych osiągnięć. Operator filmowy odpowiadał za zdjęcia do wielu filmów i serialu. Karierę rozpoczął na planach filmowych Jana Jakuba Kolskiego. W dalszej karierze współpracował Krzysztofem Łukaszewiczem. Jego działalność za "Czerwone maki" czy "Raport Pileckiego" została wielokrotnie doceniona. Za swoją działalność 55-latek otrzymał aż siedem nominacji do Polskiej Nagrody Filmowej Orły. Wyróżnione zostały produkcje: "Cisza", "Symetria", "Daleko od okna", "Palimpsest", "Fotograf", "Obława" i "Karbala". Za dwa ostatnie zgarnął nagrody. Fani są zdruzgotani nagłym odejściem Arkadiusza Tomiaka. W sieci roi się od kondolencji. ZOBACZ TEŻ: Marzena Kipiel-Sztuka nie zdążyła pogodzić się z siostrą przed śmiercią. "Boję się pogrzebu, przeraża mnie to"